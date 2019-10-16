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16.10.2019 10:53
Рубрика: Общество

Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян

Текст: Марина Гусенко
За восемь месяцев текущего года продолжительность жизни в России выросла на 0,7 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Таким образом, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года. При этом женщины живут в среднем 78,5 года.

Фото: istockphoto.com
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Как отмечают в Минздраве, это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней.

Общая смертность на тысячу человек снизилась на 3,1 процента, по сравнению с таким же периодом прошлого года, также констатировала министр. Продолжает снижаться и младенческая смертность - почти на 800 детей в возрасте до одного года умерло меньше в этом году, чем в прошлом.

По словам Скворцовой, основная причина смертности в России - болезни системы кровообращения.

Зато в стране снизилась смертность от туберкулеза до 5,1 человека на 100 тысяч, что на 13,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Смертность от пневмонии за восемь месяцев снизилась на восемь процентов.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минздрав
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