СМИ: Швеция перепутала сигнал с метеобуя с российской подлодкой

В Швеции вышел итоговый доклад о беспрецедентной военной операции, проведенной в 2014 году, когда они безуспешно пытались отыскать в шведских водах якобы вторгшуюся туда "российскую мини-субмарину". Как пишет издание Svenska Dagbladet, в документе отмечается, что обнаруженный ВМС Швеции некий "закодированный сигнал", принятый изначально за сигнал с той самой мини-подлодки, на самом деле поступал от сломавшегося метеорологического буя.

Британское издание The Express напомнило читателям, что сразу после того, как шведы объявили об обнаружении странного сигнала, в Европе не осталось сомнений - это были русские. Но, отмечается в публикации, то, что шведский генерал Сверкер Горансон в тот момент назвал "подтвержденным нарушением вод Швеции небольшой подлодкой", оказалось фейком. Никакой, ни русской, ни чьей-либо еще подлодки в итоге не нашли, но шведское правительство впервые за долгие годы смогло "обоснованно" повысить военный бюджет.

Поисковая операция 2014 года обошлась шведским налогоплательщикам, по разным оценкам, в сумму порядка 2 миллионов евро. Причем, из материала Svenska Dagbladet следует, что военные и гражданские лица, работавшие в тот момент на низших и средних должностях, изначально понимали, что с обнаруженным сигналом что-то не так. Но политическая ситуация в тот момент требовала жесткого ответа и никто не стал дожидаться точных результатов. В результате, как пишет издание, правительство и министр обороны узнали об истинном источнике сигнала якобы только в мае 2015 года. А соответствующий отчет, естественно секретный, был передан парламентариям уже после утверждения нового военного бюджета.