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16.10.2019 12:36
Рубрика: В мире

Археологи подняли со дна моря легендарные сокровища лорда Элгина

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

В Греции подводные археологи подняли с затонувшего в 1802 году брига лорда Элгина, знаменитого британского дипломата, изысканные золотые украшения и другие ценные артефакты.

Об уникальной подводной операции со ссылкой на Министерство культуры Греции сообщает Greek Reporter. Томас Брюс, унаследовавший титул лорда Элгина, знаменит тем, что вывез из турецкой Греции в Великобританию большое количество древних произведений искусства.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP
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Бриг "Ментор" затонул у греческого острова Кифера в 1802 году. Его обнаружили в 2012 году. И вот сейчас подводным археологам из команды Димитриса Куркумелиса удалось поднять с него легендарные сокровища лорда Элгина.

Сообщается, что на борту затонувшего брига были обнаружены изысканные золотые украшения, уцелевшая кухонная утварь и различные ценные древние предметы.

В частности, было найдено золотое кольцо, пара золотых серег и три шахматные фигуры. Кстати, в предыдущие годы со дна были подняты еще четыре шахматные фигуры, вероятно, из того же набора. Также исследователи обнаружили деревянные и железные предметы, которые, скорее всего, были частью судовой оснастки.

Предполагается, что на дне может оставаться еще немало сокровищ. Бриг "Ментор" был одним из тех судов, на которых команда лорда Элгина перевозила в Британию бесценные древние артефакты из Парфенона и других исторических памятников.

Известно, что судно вышло из порта Пирей, расположенного недалеко от Афин. Оно направлялось на Мальту, а конечным пунктом назначения было Соединенное королевство.

Бриг "Ментор" затонул во время шторма 15 сентября 1802 года. Он разбился о скалы недалеко от небольшого порта Авлемонас на острове Кифера.

Судно очень быстро опустилось на дно, сейчас оно находится на глубине 23 метра. Все пассажиры и члены экипажа были спасены судном "Аникитос".

Лорд Элгин организовал спасательную миссию. Он нанял местных ныряльщиков, которым удалось поднять большую часть груза с затонувшего корабля. Артефакты, как и планировалось изначально, сначала доставили на Мальту, а оттуда перевезли в Великобританию.

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