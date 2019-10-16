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Рубрика: Власть

С протянутой рукой

Немецкого военнослужащего уволили из рядов бундесвера за отказ поздороваться с женщиной-коллегой
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Неделя № 233(7991)
Высший административный суд в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия признал полностью законным увольнение солдата из рядов бундесвера за его отказ поздороваться за руку с сослуживицей.
Новоиспеченный подданный датского королевства обязан обменяться рукопожатием с бургомистром - не важно, мужчина это или женщина. Фото: REUTERS Новоиспеченный подданный датского королевства обязан обменяться рукопожатием с бургомистром - не важно, мужчина это или женщина. Фото: REUTERS
Новоиспеченный подданный датского королевства обязан обменяться рукопожатием с бургомистром - не важно, мужчина это или женщина. Фото: REUTERS

Мужчина оправдывал свой поступок религиозными мотивами - мол, он недавно принял ислам, традиции которого не позволяют ему прикасаться к посторонним женщинам, с которыми он не связан родственными узами. Однако судья из города Кобленц, разбиравший столь необычное дело, остался непреклонен: мало того, что военнослужащий посягнул на принцип равноправия мужчин и женщин, нарушил армейский устав, так еще и поставил под удар сплоченность, а значит - боеспособность немецкой армии. Сегодня он не подаст руку даме-бойцу, а завтра, глядишь, не поможет ей на поле боя. Попытаться оспорить решение начальства во второй раз истцу уже не удастся, вопрос закрыт.

К слову, в европейской практике это не первый подобный случай. Например, шведский портал The Local сообщал о том, что работника муниципалитета из города Хельсингборг уволили только за то, что он всегда из принципа не протягивал руку женщинам-коллегам при встрече - тоже по религиозным соображениям. Аргументы мужчины, что не все барышни, со своей стороны, стремятся здороваться с ним за руку, на работодателей не подействовали.

В Европе пенсии женщин серьезно ниже, чем у мужчин

В немецкоязычном кантоне Швейцарии Базель-Ланд дошло до выяснения отношений в одной из местных школ, где издавна были приняты рукопожатия между педагогами и их подопечными. Двое учеников мусульманского вероисповедания наотрез отказались здороваться со своей учительницей таким способом, и тогда региональные власти сделали этот обычай обязательным для всех без исключения. Ну а в Дании в прошлом году был принят закон, призванный содействовать интеграции мигрантов в европейское общество. Отныне во время торжественной церемонии выдачи паспорта новоиспеченный подданный королевства обязан обменяться рукопожатием с бургомистром - не важно, мужчина это или женщина. "В Дании есть такая традиция, и ее надо уважать. Если кому-то не нравится такой простой жест, в котором нет никакой двусмысленности, то этому человеку нечего делать в нашей стране", - цитирует газета The New York Times одного из местных правых политиков.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Германия
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