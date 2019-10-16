Спектакль белорусского режиссера удостоен сразу двух наград фестиваля в Омске

Шестой Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" подвел итоги. Лучшие работы мирового уровня смогли посмотреть более 3 тысяч зрителей. Всего на суд жюри были представлены работы 18 театров из 10 стран. В списке победителей оказался омский "Ворон" в постановке известного белорусского режиссера Олега Жюгжды.

Спектакль заслужил победу сразу в двух номинациях - "За лучшее музыкальное оформление" и "Лучшую роль второго плана" (призы за главные роли жюри решило не присуждать).

- Признаться, я не ожидал столь высокой оценки, - пояснил "СОЮЗу" актер Эдуард Павлинцев. - Но, откровенно говоря, роль Панталоне - одна из моих любимых. Во-первых, Олег Жюгжда разрешил мне импровизировать, стимулируя творчество. Во-вторых, назначил своим ассистентом. И теперь я несу ответственность за весь спектакль. А он огромен: куклы, люди, механические игрушки плюс необычный реквизит, вплоть до аквариума. Не дай бог, потечет! Всякий раз я очень переживаю за спектакль. Наверное, это как-то отражается и на характере Панталоне.

- Театральные эксперты посчитали эту роль яркой, характерной. И заслуживающей самой высокой оценки, - сообщил "СОЮЗу" критик, член международного жюри Хармут Топф (Германия).

Музыкальное обрамление "Ворона" также не оставило специалистов равнодушными. Его автор - белорусский композитор Павел Кондрусевич - давно сотрудничает с Олегом Жюгждой и, похоже, понимает режиссера с полуслова.

- Музыка хорошо передает настроение спектакля, его эмоции, тревогу и лирику. Очевидно, автор поработал весьма плодотворно. Поэтому и стал обладателем приза "За лучшее музыкальное оформление", - поделилась мнением экспертов член жюри, театральный критик Ката Чато (Венгрия).

Постановка по мотивам Карло Гоцци, адресованная подросткам, выглядит весьма современно. Действие пьесы "Ворон" происходит в сказочной стране, пережившей вселенскую катастрофу. Камуфляж, жестяные бочки, дреды, антенны, останки авто. Но и в этом трансформированном мире существуют честь и достоинство, жертвенность и любовь. Все это востребовано и XXI веке.

Омских кукольников с белорусским режиссером уже связывает пусть небольшая, но история. Постановка "Пиковая дама" Гродненского театра кукол удостоена Гран-при IV Международного фестиваля "В гостях у "Арлекина" и приза профессиональных зрительских симпатий. Сам Олег Жюгжда награжден спецпризом "За вклад в развитие искусства театра кукол". Затем в афише омского "Арлекина" появился "Ворон". А в этом году свет увидела еще одна постановка Жюгжды - "Красавица и Чудовище", новое интригующее прочтение известного сюжета. Омичи надеются, что история творческого сотрудничества еще продолжится.