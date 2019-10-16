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Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 11 до конца года

Текст:   Антон Благовещенский
16.10.2019,  
17:39

Глобальный старт фирменной оболочки MIUI 11 от Xiaomi состоится 22 октября. До конца года обновление станет доступно обладателям четырех десятков смартфонов Xiaomi и Redmi, пишет FoneArena.

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В период с 22 по 31 октября на обновление могут рассчитывать следующие смартфоны:

- Pocophone F1

- Redmi K20 (Mi 9T)

- Redmi Y3

- Redmi 7

- Redmi Note 7

- Redmi Note 7s

- Redmi Note 7 Pro

- Redmi 7A

- Mi 8 Pro

- Mi 8

- Mi 8 Lite

- Mi MIX 3

- Mi MIX 2S

С 4 по 12 ноября MIUI станет доступна для следующих смартфонов:-Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro)

- Redmi 6

- Redmi 6A

- Redmi 6 Pro

- Redmi 5

- Redmi 5A

- Redmi Note 5

- Redmi Note 5 Pro

- Redmi Note 4

- Redmi Note 5A Prime (Redmi Y1)

- Redmi Note 5A (Redmi Y1 Lite)

- Redmi S2 (Y2)

- Redmi 4

- Mi MIX 2

- Mi Max 2

- Mi 9

- Mi 9 Lite

- Mi 6

- Mi Note 3

- Mi Note 2

- Mi Play

- Redmi 5 Plus

- Redmi 4X

В список устройств "третьей волны", которые получат MIUI 11 в период с 13 по 19 ноября, вошли:

- Redmi Note 6 Pro

- Redmi 7A

- Redmi 8

- Redmi 8A

- Redmi Note 8

Некоторые модели могут присутствовать в нескольких списках одновременно - это, по всей видимости, связано с тем, что от региона к региону время развертывания обновления может быть разным. В период с 18 по 26 декабря MIUI 11 станет доступна для Redmi Note 8 Pro.

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