Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 11 до конца года

Глобальный старт фирменной оболочки MIUI 11 от Xiaomi состоится 22 октября. До конца года обновление станет доступно обладателям четырех десятков смартфонов Xiaomi и Redmi, пишет FoneArena.

В период с 22 по 31 октября на обновление могут рассчитывать следующие смартфоны:

- Pocophone F1

- Redmi K20 (Mi 9T)

- Redmi Y3

- Redmi 7

- Redmi Note 7

- Redmi Note 7s

- Redmi Note 7 Pro

- Redmi 7A

- Mi 8 Pro

- Mi 8

- Mi 8 Lite

- Mi MIX 3

- Mi MIX 2S

С 4 по 12 ноября MIUI станет доступна для следующих смартфонов:-Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro)

- Redmi 6

- Redmi 6A

- Redmi 6 Pro

- Redmi 5

- Redmi 5A

- Redmi Note 5

- Redmi Note 5 Pro

- Redmi Note 4

- Redmi Note 5A Prime (Redmi Y1)

- Redmi Note 5A (Redmi Y1 Lite)

- Redmi S2 (Y2)

- Redmi 4

- Mi MIX 2

- Mi Max 2

- Mi 9

- Mi 9 Lite

- Mi 6

- Mi Note 3

- Mi Note 2

- Mi Play

- Redmi 5 Plus

- Redmi 4X

В список устройств "третьей волны", которые получат MIUI 11 в период с 13 по 19 ноября, вошли:

- Redmi Note 6 Pro

- Redmi 7A

- Redmi 8

- Redmi 8A

- Redmi Note 8

Некоторые модели могут присутствовать в нескольких списках одновременно - это, по всей видимости, связано с тем, что от региона к региону время развертывания обновления может быть разным. В период с 18 по 26 декабря MIUI 11 станет доступна для Redmi Note 8 Pro.