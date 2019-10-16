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Рубрика: Происшествия

Финансовые "вольности" на весах правосудия

Суд отклонил апелляцию адвокатов Пономарева, получившего восемь лет за резонансные преступления
Текст: Виктория Ельник
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Мособлсуд рассмотрел жалобу на приговор судившегося с ИКЕА предпринимателя Константина Пономарева, получившего восемь лет за преступления против правосудия, и отклонил ее. Апелляция, по данным СМИ, лишь пересчитала срок фактического наказания в части пребывания его под стражей, в целом оставив вердикт в силе. Между тем у защиты еще много работы. До конца года Пономареву, как пишут средства массовой информации, могут предъявить новые обвинения в других тяжких преступлениях.

Апелляционная инстанция подтвердила, что Константин Пономарев организовывал заведомо ложные доносы для получения выгодных по содержанию приговоров. Сделанные в них выводы он использовал в своих целях, в том числе для ухода от уголовной ответственности за неуплату налогов. Суд счел доказанным, что Пономарев организовал четыре таких срежиссированных эпизода.

Вместе с тем, по данным СМИ, могут появиться новые обвинения - покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). Как предполагают СМИ, не исключено, что одно из дел может попасть в суд еще до конца года.

"Трудно сказать, что появится первым. Скорее всего, это уклонение от уплаты налогов, поскольку речь идет о крупной сумме для бюджета, а схему уклонения не так сложно доказать", - предполагает адвокат коллегии адвокатов "Хренов и Партнеры" Роман Беланов.

Как писали СМИ, с 2007 года Пономарев и связанные с ним юрлица получили от различных компаний фактически более 30 млрд рублей, однако ни НДФЛ, ни налог на прибыль организаций с этих сумм уплачены не были.

По версии следствия, была создана замкнутая система взаимосвязанных физических и юридических лиц, где деньги не принадлежат никому, а каждый был должен другому, поэтому на бумаге прибыли не было вовсе, в отличие от миллиардов на счетах.

Была создана замкнутая система взаимосвязанных физических и юридических лиц, где деньги не принадлежат никому, а каждый был должен другому, поэтому на бумаге прибыли не было вовсе в отличие от миллиардов на счетах

По оценке ФНС, задолженность Пономарева превышает 8 млрд рублей. С поправкой на пени сумма вполне могла превысить 10 млрд рублей. Ранее СМИ называли это крупнейшей неуплатой налогов в истории России, а по силе ущерба государству ее можно сравнивать разве что с беглыми банкирами, развалившими свои кредитные организации.

Сам же Пономарев утверждает, что просто взял деньги на хранение, и требовать за это уплату налогов неправомерно.

"С другой стороны, покушение на мошенничество не менее знаковое преступление, поскольку речь идет в том числе о Республике Крым в период ее энергетической блокады. Подобные дела стоят на особом контроле, и следствию особо не расслабиться. Так что с полной уверенностью трудно сказать, какое из дел появится в суде первым", - считает адвокат коллегии адвокатов "Хренов и Партнеры" Роман Беланов.

Согласно версии, обнародованной в СМИ, летом 2016 года Пономарев обратился в Краснинский районный суд Смоленской области, который известен тем, что выносил вердикты в пользу обвиняемого.

Вот и в споре с дочкой крупнейшей российской электросетевой компании "Россети" инстанция вынесла решение, содержащее ряд выгодных Пономареву выводов. Выгодных настолько, что со ссылкой на них Пономарев тут же подал еще один иск к госкорпорации "Кубаньэнерго" с требованием выплатить 5,3 млрд рублей за пользование передвижными электрогенераторами.

С правовой точки зрения любопытна не сама попытка нажиться на блокаде полуострова, с последствиями которой боролось подразделение "Россетей", а то, как "Кубаньэнерго" стало участником разбирательства.

Дело в следующем: госкорпорация не заключала каких-либо договоров или иных бумаг с Константином Пономаревым или его фирмой. При этом в Краснинский райсуд фигурант подал иск к собственной компании ООО "Стар Энерго" и потребовал у нее вернуть электрооборудование, сославшись на ненадлежащее исполнение договора хранения.

Подписав несколько фиктивных соглашений и создав искусственную цепочку передачи генераторов от одного ООО к другому, Пономарев получил условия для привлечения к спору прочих участников, в том числе и "Кубаньэнерго".

Показательный момент: в присутствии оппонентов в Краснинском суде свои аргументы он подкреплял копиями документов, заявляя, что оригиналы он показывал ранее, до появления в деле лиц, с которых он требовал деньги. Вероятно, чтобы у потерпевших даже не было шансов защититься.

Впрочем, усилия Пономарева по взысканию с "Кубаньэнерго" свыше 5 млрд рублей не увенчались успехом. Верховный суд отменил преюдициальное решение, принятое в Смоленской области, ряду судей были вынесены взыскания, а глава Краснинского суда Ирина Цуцкова покинула свой пост.

Согласно Уголовному кодексу, как пишут СМИ, в случае вынесения новых обвинительных вердиктов совокупный срок наказания может увеличиться до 11 лет.

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