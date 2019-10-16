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Рубрика: Русское оружие

Одним залпом - шесть целей

Сухопутные войска оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Командующий Центральным военным округом Александр Лапин сообщил, что в подчиненные ему войска промышленность передала первую партию новейших комплексов ПВО средней дальности действия "Бук-М3".
Комплекс ПВО средней дальности "Бук-М3" способен обстреливать до 36 воздушных целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Комплекс ПВО средней дальности "Бук-М3" способен обстреливать до 36 воздушных целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Комплекс ПВО средней дальности "Бук-М3" способен обстреливать до 36 воздушных целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41-й общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - уточнил генерал. Он добавил, что такое переоснащение на треть увеличит боевые возможности этого соединения по защите от воздушного нападения сухопутных подразделений и критически важных объектов. Речь, в частности, может идти о штабах и пунктах управления, мощных радиолокационных станциях, арсеналах с оружием и боевой техникой и т.д.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Известно, что мобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" значительно превосходит по техническим характеристикам своих предшественников. Эта универсальная зенитка позволяет эффективно бороться не только с маневрирующими аэродинамическими целями, но и выводить из строя радиоконтрастные наземные цели противника, поражать его надводные объекты в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Иными словами, комплекс "Бук-М3" совмещает в себе как ударные, так и оборонительные функции, что делает его незаменимым на поле боя и при прикрытии важных военных и промышленных объектов. Таких, например, как крупный оборонный завод или атомная или гидроэлектростанция.

Из открытых источников известно лишь, что "Бук-М3" создан на новой элементной базе и значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Комплекс может обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. По сравнению с комплексом ПВО "Бук-М2" дальность действия увеличилась в полтора раза, а огневая производительность выросла на 50 процентов. То есть в единицу времени и при одинаковом количестве использованных боеприпасов "тройка" уничтожит в полтора раза больше целей, чем "двойка".

Для выяснения дальности стрельбы "Бук-М3" достаточно произвести нехитрые арифметические подсчеты. Поскольку "Бук-М2" поражает воздушные цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на расстоянии от 3 до 45 километров, сбивает баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 километров, его усовершенствованная версия должна стрелять, по меньшей мере, на 67 км. Очень неплохой, надо признать, показатель для такого вида оружия.

По сравнению с предшественником дальность действия комплекса ПВО "Бук-М3" увеличилась в полтора раза

Минимальная высота уничтожения цели у "Бук-М3" составляет 15 метров, максимальная - 35 км. Число одновременно поражаемых объектов увеличилось до 36. Каждая пусковая установка может работать по шести целям. При этом старт ракет происходит с промежутком всего две секунды.

В состав дивизиона "Бук-М3", как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно-заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что расчеты для эксплуатации новых комплексов ПВО пройдут переподготовку в профильном учебном центре минобороны в Оренбургской области. По некоторым данным, на изучение тактико-технических возможностей и материальной базы "Бук-М3" офицерам отведут три месяца.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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После освоения этой техники зенитчиков-ракетчиков ждут боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По их результатам командование будет судить, готовы ли расчеты новых комплексов ПВО к несению боевого дежурства на "Тор-М3".

Надо сказать, что бригада ПВО на Алтае - далеко не первая, кто получил на вооружение такие комплексы. К примеру, почти два года назад этой техникой оснастили зенитные ракетные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Курской области.

По данным Министерства обороны РФ, в этом году Сухопутные войска России должны были получить дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", а также бригадный комплект зенитной ракетной системы С-300В4.

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