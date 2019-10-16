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16.10.2019 20:14
Рубрика: Экономика

Суперсервис "Рождение ребенка" запустят в 2020 году

Текст: Юлия Кривошапко
Суперсервис, который поможет гражданам при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, запустят в России в 2020 году. Его концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Максима Акимова.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Сейчас для оформления базового комплекта документов и положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный центр (МФЦ). Там потребуют написать 23 бумажных заявления. На все про все может уйти более полутора часов без учета ожидания в очереди.

Суперсервис "Рождение ребенка", как обещают разработчики, позволит перевести общение родителей с государством в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы они получат опять же в электронном виде, а социальные пособия им перечислят на банковскую карту. "В целом, родителям достаточно будет нескольких кликов для оформления всего комплекта документов и пособий на ребенка", - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
На портале госуслуг появится суперсервис для оформления пенсий онлайн

Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет также доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Затем функционал будет дополняться.

Суперсервисы - новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении нужного комплекса услуг.

В состав разработчиков суперсервисов входят более 200 представителей государственных ведомств, бизнеса, социальных организаций, экспертов. Работу курирует Минкомсвязь. Всего к запуску готовится 25 суперсервисов, отвечающих наиболее распространенным жизненным ситуациям.

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