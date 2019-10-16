Террористы меняют стратегию, делая ставку на высокие технологии

Новости

Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии 20:55
МЧС России резко увеличило штат Центрального аппарата 20:23
В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера 20:18
Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области 20:14
Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве 20:06
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 20:10
Рубрика: Власть

Угрозы на подлете

Террористы меняют стратегию, делая ставку на высокие технологии
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Международные террористические группы меняют стратегию и тактику своих действий. Вдохновленные чрезвычайной эффективностью недавних атак на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, террористы в ближайшее время могут переориентироваться с джихадмобилей и фугасов на автономные стаи дронов.
Самодельный БПЛА самолетного типа незаконных вооруженных формирований. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Самодельный БПЛА самолетного типа незаконных вооруженных формирований. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Самодельный БПЛА самолетного типа незаконных вооруженных формирований. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Об этом, выступая в Сочи на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Фото: www.duma.gov.ru
Вячеслав Володин предложил системные меры против терроризма

"Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", - заявил директор ФСБ.

Применение террористами дронов в Сирии и в Саудовской Аравии показало, что международные преступные группы научились управлять армией беспилотников как ударным кулаком.

Благодаря современным микрочипам они дешевы и просты в изготовлении.

И технологии управления дронами совершенствуются очень быстро. Малозаметные беспилотники используют как для терактов, так и для переброски наркотиков и оружия через границы.

По словам Александра Бортникова, в этом году удалось предотвратить 39 терактов в разных регионах страны. 32 террориста были ликвидированы, 679 задержаны, пресечена деятельность 49 их ячеек. К сожалению, до победы над этой заразой еще далеко. В полутора тысячах терактах по всему миру в этом году погибли и пострадали свыше 7 тысяч человек.

И эта цифра может вырасти. Потенциал у террористов, увы, огромен.

Доступность технологий искусственного разума может существенно расширить их возможности.

С помощью искусственного интеллекта террористы получат доступ к большим массивам информации и к базам данных. В этом году в Сети заблокировано более 8 тысяч ресурсов террористов.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
Видео: У готовившего теракт крымчанина нашли тротил и портрет Бандеры

Кроме того, главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи. Это также может существенно повысить эффективность применения дронов.

Встреча руководителей спецслужб, органов безопасности в России - это уже восемнадцатое совещание подобного рода.

По словам Александра Бортникова, "присутствие в зале заседаний 123 представительных делегаций от компетентных ведомств из 79 государств, а также 4 международных организаций свидетельствует о стремлении наших стран повышать уровень взаимного доверия, совершенствовать механизмы координации на антитеррористическом направлении".

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь