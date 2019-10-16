В Третьяковской галерее открывается выставка Василия Поленова. Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова рассказывает, почему "Московский дворик" остается притягательным для зрителей, почему 2,5 млн посетителей в Третьяковской галерее за год - не предел и как в лондонской "Тейт Модерн" оказались супрематические работы Малевича….

Прогноз, что в этом году Третьяковская галерея примет 2,5 миллиона посетителей, реален?

Зельфира Трегулова: Абсолютно реален.

Для Эрмитажа Михаил Пиотровский считает предельным число посетителей в пять миллионов. Какова верхняя планка для Третьяковской галереи?

Зельфира Трегулова: В Эрмитаж приходят посмотреть в первую очередь постоянную экспозицию и Дворцовый зал, а в Третьяковской галерее число зрителей растет прежде всего за счет временных выставок. Поэтому они у нас продолжаются от трех с половиной до пяти месяцев. Выставка Репина, например, работала на протяжении пяти месяцев - это для нас рекорд.

Мы не можем - и здесь я солидарна с Михаилом Борисовичем Пиотровским - наращивать посещаемость основной экспозиции в Лаврушинском переулке. Это миллион - миллион двести тысяч посетителей в год. Резерва там нет, но он есть у Новой Третьяковки на Крымском Валу. В Лаврушинский переулок к нам в среднем приходят 4000 человек в день, а в залах на Крымском Валу в выходные дни, если нет выставок, у нас около 1000 посетителей - почувствуйте разницу. А шедевров там не меньше, чем в Лаврушинском, особенно в залах, где представлен русский авангард. Поэтому, сравнивая цифры и учитывая новые пространства Западного крыла, т. е. бывшего ЦДХ, мы можем говорить о потенциальных 4 миллионах зрителей в год. Но для этого, конечно, очень многое нужно сделать. Речь не только о реконструкции, но и работе с наследием ХХ века и современным искусством.

Рыцарь красоты

Выставку Репина за пять месяцев посмотрели более 600 тысяч человек. Теперь для публики открывается новый проект к 175-летию Василия Поленова. Это совершенно иной художник, с тонкой музыкальной "настройкой" палитры. Что же, успех его выставки будем мерить меркой Репина? Но ведь музейная логика должна быть иная, чем в отделах продаж гаджетов…

Зельфира Трегулова: Разумеется. Было бы странно подходить к одному художнику с критериями творчества другого.

Тем не менее сразу за "Московским двориком" нас встречают два портрета - Репина и Поленова.

Зельфира Трегулова: Они не просто художники одного поколения. Они вместе учились в Академии художеств. В одном году ее заканчивали. Писали работу на одну и ту же тему - "Воскрешение дочери Иаира". Эта работа будет на выставке. Оба "выпустились" с большой золотой медалью. И как следствие - поехали во Францию за счет Академии художеств, как ее пенсионеры.

Каждая выставка - как спектакль, перед премьерой которого вся команда волнуется. Ты знаешь, что работы прекрасные, но предсказать прием публикой все равно невозможно

Тем интереснее увидеть, насколько разными художниками они были. Поленов в отличие от Репина, страстного и мощного художника, мастер очень гармоничный. В сегодняшнем мире как раз гармонии не хватает. Его картины "Московский дворик", "Бабушкин сад" дарят чувство сбалансированности, гармонии, притягивают благородством, взвешенностью цветовых решений… А как пленительны его этюды, сделанные во время поездок в Египет, Сирию, Палестину! Мы благодарны Русскому музею, который после сомнений все-таки согласился предоставить на выставку полотно "Христос и грешница". Для Поленова жизненный путь Христа не был просто темой. Он ощущал своей внутренней задачей представить его в живописи, поднять связанные с этим нравственные проблемы.

Мы показываем Поленова и как универсального художника, много работавшего в театре, в архитектуре. Специальный раздел посвящен Поленову-учителю, где мы представляем ранние работы его учеников, включая Константина Коровина, Николая Сапунова… Его "школа" была невероятно важна для поколения живописцев Серебряного века.

Вы думаете, эта тонкость мастера будет востребована публикой?

Зельфира Трегулова: Во всяком случае у нас выкуплены почти все экскурсии на его выставку. Все равно каждая выставка - как спектакль, перед премьерой которого вся команда волнуется. Ты знаешь, что работы прекрасные, участники - "топовые", но предсказать прием публикой все равно невозможно.





По списку №1.

Через неделю в Новой Третьяковке открывается выставка "Авангард. Список №1" практически одновременно с выставкой "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее и центре толерантности. Это случайное совпадение? Или так было задумано?

Зельфира Трегулова: Это совершенно разные проекты. Выставка Союза молодежи резко расширяет наши представления и о круге художников, и о работах мастеров этого объединения. Ее показывал летом Русский музей. Это замечательный проект, и прекрасно, что он появится, может быть, в несколько трансформированном виде в Москве.

У нас же была очень четкая и конкретная задача: создать выставку, посвященную столетию московского Музея живописной культуры, фактически первого в мире Музея современного искусства.

Это продолжение сюжета, начатого проектом "Русский авангард. До востребования"? Он давал возможность увидеть вещи, отправленные для создания Музеев живописной культуры "далеко от Москвы". Там были работы из 19 музеев, которые закупались у художников для Музея живописной культуры. Его два года назад показывал Еврейский музей и центр толерантности.

Зельфира Трегулова: Мы показываем другие вещи. Был Музей художественной культуры в Петрограде и в Москве плюс их филиалы в других городах.

На выставке будут работы, которые были куплены для Музея живописной культуры в Москве. В 1924 году он становится филиалом Третьяковской галереи. Для нас эта выставка еще очень важна тем, что она показывает историю коллекции авангарда в Третьяковской галерее. Тот же самый "Черный квадрат" и работы Татлина - иконы искусства ХХ века - появились в нашем собрании как раз благодаря Музею живописной культуры.

Сколько всего "Черных квадратов"?

Зельфира Трегулова: Написанных самим Малевичем - три. Первый "Черный квадрат" - 1915 года. Второй был им написан к его персональной выставке в Третьяковской галерее в 1929 году. Он тоже у нас. Третий "Черный квадрат" написан Малевичем в 1932 году для выставки в Ленинграде, посвященной 15-летию революции. Кстати, она была реконструирована в рамках лондонской выставки 2017 года в Королевской академии искусств "Революция: русское искусство 1917-1932 в Лондоне". Этот третий "Черный квадрат" находился в семье, потом оказался в коллекции Инкомбанка, и на распродаже собрания был куплен Владимиром Потаниным для Эрмитажа. Он несколько меньше первых двух, потому что Малевич делал его "парным" к "Красному квадрату", который сейчас в собрании Русского музея. Поскольку "Красный квадрат" меньшего размера, то и третий "Черный квадрат" писался под его формат.

Наконец, четвертый "Черный квадрат" входит в триптих "Черный круг", "Черный крест", "Черный квадрат", написанный учениками Малевича по концепции мастера.

В числе участников проекта "Авангард. Список №1" упоминаются "Тейт Модерн" в Лондоне и Музей Людвига в Кельне? О каких работах идет речь? Как там оказались работы из Музея живописной культуры?

Зельфира Трегулова: Эту историю мы рассказываем на выставке. В силу разных причин руководство Третьяковской галереи в 1970-е годы было более послушным, чем руководство Русского музея. Два супрематических полотна Малевича из Третьяковской галереи были переданы американскому коллекционеру, предпринимателю Арманду Хаммеру в обмен на письма Карла Маркса и, говорят, Владимира Ленина. Хаммер был в хороших отношениях с Брежневым. Мы нашли документальное подтверждение первого обмена. Что касается второго, то пока это апокриф. Сейчас эти вещи находятся в собрании галереи Тейт и музея Людвига в Кельне. Мы их получаем на выставку, естественно, со всеми гарантиями возвра-та.

В сегодняшнем мире не хватает гармонии. Картины Поленова "Московский дворик", "Бабушкин сад" дарят чувство сбалансированности, гармонии, притягивают благородством, взвешенностью цветовых решений…

Драматическая история…

Зельфира Трегулова: Да. К сожалению, эти утраты сделали коллекцию авангарда Третьяковской галереи менее значимой по сравнению с коллекцией авангарда в Русском музее, который умудрился ее сохранить и в 1930-е годы, и в 1970-е годы. Благо Ленинград был дальше от центральной власти…

Благо в 1970-е у них был директором Василий Алексеевич Пушкарев, который не раздавал вещи из Русского музея. Хотя начальство требовало.

Зельфира Трегулова: Есть еще одна причина, по которой выставка "Авангард. Список №1" для нас очень важна. Мы в 2023 году собираемся закрывать здание Новой Третьяковки на реконструкцию. Чтобы начать проектирование, мы должны выработать концепцию основной экспозиции. В том числе принципы показа искусства авангарда. Как раз этот "автобиографический" для музея проект помогает освоить опыт представления авангардного искусства в 1920-х. Сами же художники и создавали экспозиции. Они включали экспериментальные работы в свои выставки. Исследовательская лаборатория была частью "открытого" пространства. Мы покажем, как это работало. Для этого, в частности, мы привозим 10 графических работ Ивана Клюна из собрания Музея современного искусства в Салониках.

Музея, важной частью которого стала вторая часть коллекции Георгия Костаки?

Зельфира Трегулова: Именно. Это графика Клюна из коллекции Георгия Дионисовича.

И последнее. Мы не случайно назвали выставку "Авангард. Список №1". Действительно был список под номером 1. Но список №1 - еще и список подлинников. Авторство работ тут подтверждено подробной и четкой документацией. Более того, работа в архивах позволила нам определить автора работы 1910 года. "Н.х", или "Неизвестный художник" оказался одним из самых громких имен в истории русского искусства. Но не буду предвосхищать события…

У Третьяковки очень симпатичный образовательный проект - онлайн-игра по картинам Валентина Серова. Не собираетесь ли делать сайт, посвященный истории МЖК по примеру ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые вместе с Эрмитажем делают сайт ГМНЗИ - www.neweastmuseum.ru. Правда, это потребовало финансирования более 40 млн рублей…

Зельфира Трегулова: Я хорошо себе представляю, сколько стоит создание серьезного сайта. Была бы возможность, наверное, мы бы это сделали. Но мы на организацию самой этой выставки два года искали финансирование. На выставку, которая воссоздает экспозицию первого в мире Музея современного искусства! На минуточку - представьте! Музей современного искусства в Нью-Йорке создан Алфредом Барром в 1934 году. А в Москве Музей живописной культуры был создан в 1919 году при участии Малевича, Кандинского, Родченко, Степановой… В 1924 году он стал филиалом Третьяковской галереи. А в 1929 году часть работы была разослана в музеи провинции. Сейчас мы эту историю реконструируем.

В какой-то момент проект висел на волоске - очень трудно было найти спонсоров. Поэтому не могу не сказать спасибо банку ВТБ и "Росгеологии", которые пришли к нам на помощь в отчаянный момент. Их помощь помогла завершить работу над выставкой и издать каталог. Он стал итогом очень основательной архивной работы куратора проекта Любови Пчелкиной.

Планируете ли вы дальнейшее сотрудничество с Музеем современного искусства в Салониках?

Зельфира Трегулова: Разумеется. Мы активно сотрудничаем и с музеем, и с семьей Георгия Костаки, с его дочкой Аликой, которая приезжала на открытие зала Костаки в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Это зал №6, где раньше показывался "Черный квадрат" и контррельеф Татлина. Мы также признательны Кристине Краснянской и Андрею Чеглакову - попечителям музея в Салониках, благодаря которым мы смогли привезти графику Клюна на выставку в Москву.

Не окраина

Третьяковская галерея открывает филиалы во Владивостоке, Калининграде и Самаре. Эта стратегия лишь внешне напоминает стратегию, например, Центра Помпиду, который открывает свои филиалы в Меце, в Малаге, в Шанхае?…

Зельфира Трегулова: Давайте попробуем проанализировать. Во-первых, Центр Помпиду был не первым. Первым был Музей Гуггенхайма, создавший свой филиал в Бильбао. Музейщики помнят успех развития этих филиалов, и помним, как постепенно они закрывались. Но именно создание филиалов как системы пришло оттуда. Про эффект Бильбао говорили многие. Есть те, кто считают, что это устаревшая стратегия и что сегодня подобное невозможно. Я верю в эффект Бильбао. Музей там - до сих пор эффективно работающая площадка. Я приезжала туда, когда еще не было закончено строительство музея. И я видела, чем стал город через десять лет. Невозможно поверить, как этот музей трансформировал весь город. При этом здание музея - шедевр архитектуры. Одно из главных впечатлений - само здание.

Но филиалы такого типа все-таки рассчитаны на туристов?

Зельфира Трегулова: Филиал Эрмитажа в Амстердаме делал замечательные выставки голландского искусства из собрания Эрмитажа. Я не думаю, что они были востребованы только туристами.

Если мы вернемся к нашей ситуации, то филиалы скорее лучше называть музейными центрами. Во всяком случае во Владивостоке строится именно масштабный музейный центр, где на одной площадке будут присутствовать сразу пять музеев. Кроме Третьяковской галереи, это Эрмитаж, Русский музей, Музей Востока и Приморская картинная галерея. Но юридический статус этого центра сейчас - филиал Третьяковской галереи. Так проще работать на той стадии, когда нет здания.

У нас задача в первую очередь создать культурные центры для тех регионов, у которых огромный потенциал, но которые в силу ряда причин не имеют серьезных музейных собраний и хороших музейных комплексов. Люди в регионах в музеи ходят плохо.

Два супрематических полотна Малевича из Третьяковской галереи были переданы американскому коллекционеру, предпринимателю Арманду Хаммеру в обмен на письма Карла Маркса и, говорят, Владимира Ленина

Денег меньше…

Зельфира Трегулова: Тут нет прямой зависимости. Казань - богатый город. И я очень хорошо помню, какие усилия мы предпринимали, чтобы добиться посещаемости 75 тысяч человек на выставку "Гений века", которую мы делали вместе с Музеем изобразительных искусств Татарстана. Слава богу, музей сейчас получил новое здание. Очень надеюсь, что это позволит ему вступить в новый этап полнокровной жизни.

Во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее сейчас находится "Мадонна с младенцем" Боттичелли из Галереи Уффици. А неподалеку - "класс", где за партой можно написать сочинение по картине Федора Решетникова "Опять двойка".

Зельфира Трегулова: Зрители, между прочим, этой возможностью пользуются… Как и директора музеев. Мы сфотографировались за этой школьной партой вместе с Аленой Доценко, директором галереи. Это проект, который мы разработали и реализовали вместе с Приморской картинной галереей. Пространство класса проектировал Алексей Подкидышев. Ольга Яблонская, замечательный искусствовед, рассказала сюжеты, связанные с историей создания этого полотна… Это действительно здорово сделано.

Алена Доценко очень энергичный директор. С таким директором мы готовы вместе работать в том огромном музейном комплексе, который строится во Владивостоке и который планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.

Кстати

В Петергофе из-за огромного наплыва зарубежных туристов впору вводить, как в Лувре, продажу билетов только онлайн. В Третьяковской галерее есть подобные проблемы?

Зельфира Трегулова: В отличие от Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина или музеев Кремля соотношение иностранных зрителей и отечественных в Третьяковской галерее совсем иное. Ваши предположения?

30 процентов зарубежных туристов на 70 процентов наших зрителей?

Зельфира Трегулова: Правильный ответ: 12 на 88. 88 процентов - это отечественные зрители. 12 процентов - зарубежные. Это статистика 2018 года.

Цена на билеты одинакова для этих категорий?

Зельфира Трегулова: Да. Мы просто подумали: зачем иметь около кассы проблемы и скандалы, требовать паспорт при продаже билета? Понятно, что, если на выставку пришел гражданин Америки или Израиля, прекрасно говорящий по-русски, как без паспорта сможем узнать? Но мы посчитали, что перед кассой все равны. Если человек пришел в музей и платит за билет, мы ему рады.

Как вы вычислили процент иностранцев?

Зельфира Трегулова: По экскурсиям. Большинство иностранных посетителей приходит в составе организованной экскурсии. Отдельных посетителей меньше, но, как правило, они приходят с гидом. Из иностранных туристов китайские составляют около 15 процентов. Они приходят в составе организованных групп.