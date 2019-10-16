Ученый NASA заявил об обнаружении жизни на Марсе

С сенсационным заявлением выступил бывший ученый космического агентства США NASA американец Гилберт Левин в научном журнале "Scientific American". Согласно опубликованной им статье, признаки существования жизни на Марсе были обнаружены еще 43 года назад.

Левин, который в 1976 году руководил экспериментами спускаемого аппарата "Викинг" на Красной планете, утверждает: результаты произведенных тогда тестов марсианской почвы на предмет наличия в ней органики оказались положительными.

В частности, марсоход "Викинг" посредством специальных зондов помещал пищевые ингредиенты в образцы грунта Марса. По замыслу ученых NASA, если бы в почве присутствовала жизнь, то питательные вещества были бы употреблены. А газообразные следы метаболизма оказались бы обнаруженными специальными приборами.

Именно так и получилось, а в результате проведенных первых исследований была зафиксирована биологическая реакция, отмечает Левин. Однако повторные эксперименты оказались неудачными. Космическое агентство США также не смогло повторить положительные результаты тестов в своей лаборатории на Земле. В итоге было принято решение объявить первые положительные результаты экспериментов ошибочными и недостаточно обоснованными.

Удивительно, но аналогичных экспериментов ни одна из последующих миссий NASA на Марс не проводила, утверждает Гилберт Левин. И призывает повторить тесты с марсианской почвой 40-летней давности, чтобы подтвердить тезис о существовании жизни на Красной планете.

Напомним, что программа NASA "Викинг" по изучению Марса включала запуск двух одинаковых космических аппаратов - "Викинг-1" и "Викинг-2". Они должны были провести исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, а также осуществить поиск жизни в пробах грунта.