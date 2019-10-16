Ученые впервые получили урожай на "Луне и Марсе"

Астробиологи из Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра (Нидерланды) произвели посевы десяти различных сельскохозяйственных культур в искусственном грунте, имитирующем грунт Луны и Марса, и сумели получить урожай.

Исследование опубликовано в журнале Open Agriculture, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Имитация лунного и марсианского грунта была разработана специалистами NASA.

Эксперимент должен был показать, возможно ли в нем выращивать земные культуры, которыми в будущем можно было бы накормить потенциальных колонизаторов. Кроме того, исследователи из Нидерландов выяснили, можно ли получать в таких условиях жизнеспособные семена.

Команда под руководством Вигера Вамелинка высадила в искусственном реголите десять различных культур: садовый кресс-салат, руколу, помидоры, редис, рожь, киноа (хлебная зерновая культура), шпинат, лук-порей, горох и зеленый лук. Параллельно они выращивали те же самые культуры в обычном земном грунте.

Как сообщают исследователи, девять из десяти посеянных культур росли хорошо и дали урожай, который можно употреблять в пищу. Исключение составил только шпинат.

Общее производство биомассы на один лоток для земного и "марсианского" грунта оказалось выше, чем для "лунного". Кроме того, были успешно испытаны на всхожесть семена от трех видов растений: редиса, ржи и садового салата.

"Мы были в восторге, когда увидели, как покраснели первые помидоры, когда-либо выращенные в марсианской почве, - говорит Вигер Вамелинк. - Это означало, что был сделан следующий шаг на пути к устойчивой замкнутой сельскохозяйственной экосистеме".