В Беларуси на учениях ОДКБ встретились разведчики шести стран

На четырех белорусских полигонах стартовал второй этап крупнейших учений государств - членов ОДКБ.

Учения - специальные и в таком формате проводятся впервые. Они проходят на территории трех государств - в России, Беларуси и Таджикистане. Белорусский этап называется "Поиск-2019", где планируется отработать вопросы применения сил и средств разведки.

По замыслу, белорусский этап учений самый закрытый, что и понятно: военная разведка - вещь, можно сказать, "интимная". Уровень секретности такой, что некоторое время ни одного фото с этого этапа не разрешалось сделать даже представителям пресс-служб коллективных сил.

Учения проводятся на полигонах Обуз-Лесновский, Домановский, Чепелево и Осиповичский под руководством замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Игоря Короля. Помимо белорусских военных в них принимают участие военнослужащие Армении, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего - около 2000 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

Разведчики также отработают вопросы организации засад, блокирования незаконных вооруженных формирований и освобождения населенных пунктов

Задача не из простых - отработать передачу и анализ разведданных, которые собраны разведками шести стран. Тут важны и уровень доверия, и совместимость систем обработки данных, и работа систем связи, и скорость получения информации. Разведданные в неумелых руках могут представлять собой лишь информационный спам. Чтобы такого не случилось, все силы передаются в оперативное подчинение командующему. А это подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной, химической и биологической разведки.

На церемонии открытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сказал: "В современных условиях сложно переоценить значение разведки, поэтому мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ".

В ходе учений военным разведчикам предстоит отработать практические действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведгрупп наземным, воздушным и иными способами, в том числе ночью. Как сообщил корреспонденту "СОЮЗа" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович: "В интересах вскрытия действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника и их огневого поражения будет проводиться войсковая, специальная, радиоэлектронная, инженерная и артиллерийская разведка. Подразделения шести государств также отработают вопросы организации засад, блокирования незаконных вооруженных формирований и освобождения населенных пунктов".

В этом году разведчики тренируются с учетом особенностей Восточно-Европейского региона. Тем не менее учения этого этапа оказались интересными и для разведчиков Армении, Таджикистана и Киргизии.

Третий этап учений пройдет в Таджикистане.