В Беларуси впервые прошла Неделя русского языка

Cсобойка - так белорусы, когда говорят по-русски, называют обед или перекус, который взяли с собой на работу, учебу или в путешествие. "Я слышал раньше слова "шуфлядка" (выдвижной ящик стола), "байка" (толстовка), но вот слово "ссобойка" не знал, и мне оно очень понравилось", - делился впечатлениями известный лингвист и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов на Неделе русского языка в Беларуси, проходившей с 10 по 16 октября.

Мероприятия шли сразу в трех городах - Минске, Бресте и Гомеле. Здесь рассказывали невыдуманные истории, связанные с Тотальным диктантом, разбирали лингвистические мифы, учились писать о путешествиях на примерах Толстого и Пушкина и обсуждали международные образовательные проекты. У кандидата филологических наук Владимира Пахомова программа была особенно насыщенная. Сначала лекция в Лицее Белорусского государственного университета для всех желающих про варианты нормативности в произношении. На следующий день - выступление перед студентами и специалистами филологического факультета БГУ, где говорили об изменениях в орфографии языка и о том, что до сих пор эталоном так и остаются устаревшие нормы 1956 года, а все попытки сделать давно назревшее обновление упираются в неодобрение со стороны СМИ и общества. А вчера, под занавес Недели, обсуждали на филфаке Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины авторитетность словарей.

Опытный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Маркович не скрывал, что ему нравится рассказывать нелингвистам о том, как устроен язык, как работают ученые и что происходит в русском языке на самом деле, потому что в информационном пространстве колоссальное количество фейковых новостей:

- Постоянно всплывает информация о реформах, нововведениях, и в 99 % случаев речь идет о каких-то словах или ударениях, которые уже десятки, а то и сотни лет в словарях. И в головах у людей формируется картина, будто с языком происходит что-то страшное, а лингвисты постоянно что-то меняют, переставляют ударения. Но это не соответствует действительности. А в профессиональной среде филологов, в университете, хочется рассказать именно о том, как идет работа в Институте русского языка, какие задачи стоят перед Орфографической комиссией РАН. Хочется поделиться открытиями коллег и пригласить белорусских специалистов к сотрудничеству, потому что есть спорные вопросы и проблемы, которые требуют совместной филологической работы, совместной дискуссии.

Обсуждали и тот факт, что эталоном до сих пор остаются устаревшие языковые нормы 1956 года

Владимир Пахомов уверен: сегодня растет интерес и к языку, и к науке, и к популяризации науки. Но те многочисленные научно-популярные книги о языке, которые есть сейчас, появись они лет 15 назад, не нашли бы своего читателя. Почему сейчас так много желающих освежить в памяти школьную программу?

- Наверняка в этом огромная заслуга и таких проектов, как Тотальный диктант, когда люди, которые сколько-то лет назад окончили школу и в страшном сне вспоминали уроки русского языка, пошли массово и добровольно в выходной день проверять свои знания по русскому, - предполагает лингвист. - Мне кажется, секрет успеха здесь еще и в том, что мы, все, кто занимается популяризацией лингвистической науки, распространяя знания о русском языке, старательно избегаем интонации назидания, порицания, не говорим о том, что ошибки - это позор, что надо карать тех, кто ставит неправильно ударение.

Мы говорим, что русский язык - это очень интересно, но объективно непросто, все имеют право на ошибку, а русскому языку надо учиться всю жизнь.

Завкафедрой русского языка филологического факультета БГУ Ольга Зуева мероприятием осталась довольна:

- На нашем факультете ежегодно проходит неделя родного языка, посвященная белорусскому. Но каждая кафедра дополнительно проводит свои тематические мероприятия для студентов. И в данном случае мы с удовольствие поддержали инициативу "Международных просветительских экспедиций". В своем выступлении Владимир Маркович затронул важные темы: что такое изменения в речи, можно ли их искусственно инициировать, почему людям так дорого сохранение в орфографии, пунктуации, ударениях, сочетаниях слов того, чему их научили в детстве, а также почему эти изменения естественны и в них нет ничего деструктивного.

Филологи имеют право регулировать и описывать эти изменения, а такие лекции помогают и непрофессионалам поверить в компетенцию профессионалов.

Полезны подобные встречи и для ученых, ведь, признаются лингвисты, очень интересно наблюдать, какой русский язык в разных регионах России и уж тем более в разных странах. Да, литературный русский один для всех, тут переводчик нам не нужен, но разговорный русский язык в Эстонии отличается от русского в Беларуси, и все они, конечно же, отличаются от русского языка в Израиле, подчеркивает Владимир Пахомов:

- В каждой стране русский язык в большей или меньшей степени взаимодействует с местными языками и имеет какой-то налет, особенность. Свой шарм у него и в Беларуси, поэтому для меня было интересно узнать новые слова. Но не менее интересно обменяться опытом, поэтому я спрашивал коллег о том, что происходит в белорусском языке и орфографии, как говорят о его будущем. Конечно же, интересно, как живут вместе русский и белорусский языки.

К слову

По данным Центра социологических исследований Минобрнауки России, в мире общее число русскоговорящих (то есть владеющих русским языком как родным, как вторым или как иностранным) - около 260 млн человек. Русский язык, по разным данным, занимает сегодня 7-8 места в мире по распространенности.