Общество
16.10.2019 16:00
Текст: Ольга Пасияк (pasiyak@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 38(906)

Люди и слоги

В Беларуси впервые прошла Неделя русского языка
Cсобойка - так белорусы, когда говорят по-русски, называют обед или перекус, который взяли с собой на работу, учебу или в путешествие. "Я слышал раньше слова "шуфлядка" (выдвижной ящик стола), "байка" (толстовка), но вот слово "ссобойка" не знал, и мне оно очень понравилось", - делился впечатлениями известный лингвист и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов на Неделе русского языка в Беларуси, проходившей с 10 по 16 октября.
Эксперты были единогласны: русскому языку надо учиться всю жизнь. Фото: Владимир Аносов Эксперты были единогласны: русскому языку надо учиться всю жизнь. Фото: Владимир Аносов
Эксперты были единогласны: русскому языку надо учиться всю жизнь. Владимир Аносов

Мероприятия шли сразу в трех городах - Минске, Бресте и Гомеле. Здесь рассказывали невыдуманные истории, связанные с Тотальным диктантом, разбирали лингвистические мифы, учились писать о путешествиях на примерах Толстого и Пушкина и обсуждали международные образовательные проекты. У кандидата филологических наук Владимира Пахомова программа была особенно насыщенная. Сначала лекция в Лицее Белорусского государственного университета для всех желающих про варианты нормативности в произношении. На следующий день - выступление перед студентами и специалистами филологического факультета БГУ, где говорили об изменениях в орфографии языка и о том, что до сих пор эталоном так и остаются устаревшие нормы 1956 года, а все попытки сделать давно назревшее обновление упираются в неодобрение со стороны СМИ и общества. А вчера, под занавес Недели, обсуждали на филфаке Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины авторитетность словарей.

Фото: Роман Щербенков
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Опытный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Маркович не скрывал, что ему нравится рассказывать нелингвистам о том, как устроен язык, как работают ученые и что происходит в русском языке на самом деле, потому что в информационном пространстве колоссальное количество фейковых новостей:

- Постоянно всплывает информация о реформах, нововведениях, и в 99 % случаев речь идет о каких-то словах или ударениях, которые уже десятки, а то и сотни лет в словарях. И в головах у людей формируется картина, будто с языком происходит что-то страшное, а лингвисты постоянно что-то меняют, переставляют ударения. Но это не соответствует действительности. А в профессиональной среде филологов, в университете, хочется рассказать именно о том, как идет работа в Институте русского языка, какие задачи стоят перед Орфографической комиссией РАН. Хочется поделиться открытиями коллег и пригласить белорусских специалистов к сотрудничеству, потому что есть спорные вопросы и проблемы, которые требуют совместной филологической работы, совместной дискуссии.

Обсуждали и тот факт, что эталоном до сих пор остаются устаревшие языковые нормы 1956 года

Владимир Пахомов уверен: сегодня растет интерес и к языку, и к науке, и к популяризации науки. Но те многочисленные научно-популярные книги о языке, которые есть сейчас, появись они лет 15 назад, не нашли бы своего читателя. Почему сейчас так много желающих освежить в памяти школьную программу?

- Наверняка в этом огромная заслуга и таких проектов, как Тотальный диктант, когда люди, которые сколько-то лет назад окончили школу и в страшном сне вспоминали уроки русского языка, пошли массово и добровольно в выходной день проверять свои знания по русскому, - предполагает лингвист. - Мне кажется, секрет успеха здесь еще и в том, что мы, все, кто занимается популяризацией лингвистической науки, распространяя знания о русском языке, старательно избегаем интонации назидания, порицания, не говорим о том, что ошибки - это позор, что надо карать тех, кто ставит неправильно ударение.

Мы говорим, что русский язык - это очень интересно, но объективно непросто, все имеют право на ошибку, а русскому языку надо учиться всю жизнь.

Завкафедрой русского языка филологического факультета БГУ Ольга Зуева мероприятием осталась довольна:

- На нашем факультете ежегодно проходит неделя родного языка, посвященная белорусскому. Но каждая кафедра дополнительно проводит свои тематические мероприятия для студентов. И в данном случае мы с удовольствие поддержали инициативу "Международных просветительских экспедиций". В своем выступлении Владимир Маркович затронул важные темы: что такое изменения в речи, можно ли их искусственно инициировать, почему людям так дорого сохранение в орфографии, пунктуации, ударениях, сочетаниях слов того, чему их научили в детстве, а также почему эти изменения естественны и в них нет ничего деструктивного.

Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
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Филологи имеют право регулировать и описывать эти изменения, а такие лекции помогают и непрофессионалам поверить в компетенцию профессионалов.

Полезны подобные встречи и для ученых, ведь, признаются лингвисты, очень интересно наблюдать, какой русский язык в разных регионах России и уж тем более в разных странах. Да, литературный русский один для всех, тут переводчик нам не нужен, но разговорный русский язык в Эстонии отличается от русского в Беларуси, и все они, конечно же, отличаются от русского языка в Израиле, подчеркивает Владимир Пахомов:

- В каждой стране русский язык в большей или меньшей степени взаимодействует с местными языками и имеет какой-то налет, особенность. Свой шарм у него и в Беларуси, поэтому для меня было интересно узнать новые слова. Но не менее интересно обменяться опытом, поэтому я спрашивал коллег о том, что происходит в белорусском языке и орфографии, как говорят о его будущем. Конечно же, интересно, как живут вместе русский и белорусский языки.

К слову

По данным Центра социологических исследований Минобрнауки России, в мире общее число русскоговорящих (то есть владеющих русским языком как родным, как вторым или как иностранным) - около 260 млн человек. Русский язык, по разным данным, занимает сегодня 7-8 места в мире по распространенности.

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