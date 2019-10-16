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Рубрика: В мире

Наш лейтенант в Берлине

Даниил Гранин продолжает учить "прощать и помнить"
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Международная конференция под названием "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению" только что закончилась в Берлине, в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст", расположенном в знаменитом здании, где подписывался акт капитуляции фашисткой Германии.

Значительное наследие послевоенного творчества Гранина связано именно с темой "русские и немцы", "Россия и Германия", - рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор. - Историческая память - без купюр, с признанием собственной вины, переживание этой памяти и вырастающий из этого вопрос, возможно ли примирение даже не России и Германии, а русских (советских) и немцев, - вот темы, вокруг которых строился разговор собравшихся на конференции литературоведов, переводчиков, историков.

В Санкт-Петербурге прошла конференция "Гранин и Германия"

Опыт Гранина, еще до объединения Германии встречавшегося с немцами-ровесниками, воевавшими по другую сторону окопов, по мнению Юлии Кантор, показывает, что забвение невозможно и вредно, а примирение возможно. "Но тут, на мой взгляд, надо понимать, что примирение - не синоним прощения", - подчеркивает Юлия Кантор. Кстати, доклад Юлии Кантор "Даниил Гранин: сложные вопросы истории, опыт интервью" на треть состоял из интервью, данных писателем "Российской газете". "Человек и система", "писатель и система", культура памяти и политика памяти в Германии и сегодняшней России - главные их темы.

Еще один важный мотив диалога российских и немецких исследователей - писатель как историк. Даниил Гранин был одновременно и участником событий, и аналитиком.

Друг семьи Граниных, сотрудница центра литературных и культурных исследований Франциска Тун-Хоэнштайн, рассказала на конференции о первых впечатлениях от приезда Гранина еще во времена "холодной войны" в Германию и о том, как на его приезд реагировали обычные немцы. Это был прием "с интересом и сожалением". Несмотря на то что для немцев старшего поколения война была неизбывно болезненной темой и на то, что у нас были разные акценты ее восприятия, исследователи считают, что приезд Гранина "пробил стену", но не "Берлинскую", а "стену молчания", которая отделяла Советский Союз от обеих Германий.

Забвение невозможно и вредно, а примирение да. Но примирение - не синоним прощения, считают историки

Казалось, что поколения, помнившие войну, разговаривать друг с другом было еще не готово, хотя потом последовали встречи Гранина с Гюнтером Грассом.

Одно из интересных немецких аналитических эссе "Трудный путь к читателю" было посвящено сложному восприятию в Германии повести "Мой лейтенант", одному из последних масштабных произведений писателя.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поддержал идею создать музей Гранина

И немецкие, и российские участники конференции считают, что публичное не конфронтационное, но дискуссионное обсуждение сложных вопросов истории и современная литература помогают удержать гуманитарную сферу от холода примитивных информационных войн.

"Карлсхорст", известный и как музей с замечательными выставками, и как платформа для научных дискуссий и интересных российско-германских форумов, выбран для разговора о Данииле Гранине не случайно. В феврале там прошла большая конференция по блокаде, сейчас развернута, по словам Юлии Кантор, "отличная и очень корректная" выставка, посвященная выводу советских войск из ГДР в 1989 году. Посвященную писателю конференцию, начавшуюся еще в конце сентября в Санкт-Петербурге, организовал фонд популяризации наследия Даниила Гранина, который возглавляет его дочь Марина Чернышева-Гранина.

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