В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме

В Болгарии проходит операция по задержанию футбольных фанатов, которые совершали расистские действия по отношению к темнокожим футболистам во время отборочного матча ЧЕ-2020.

Первые пять болельщиков, которые во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии совершали расистские выпады в адрес футболистов английской команды, уже задержаны в Софии. По данным "Радио Болгарии", во вторник вечером полицейские начали специальную операцию по задержанию нарушителей, чьи личности удалось установить. Аналогичные меры будут приняты и в других населенных пунктах.

Этот случай вызвал негативную реакцию со стороны ФИФА и УЕФА, которые намерены наказать болгарскую сторону. Президент страны Румен Радев заявил, что власти примут самые серьезные меры против футбольных хулиганов.