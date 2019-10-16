Наш корреспондент прогулялась по пушкинским местам тысячелетнего Бреста

Рядом с Брестским государственным университетом имени Александра Сергеевича Пушкина на днях появились Пушкинский сквер и бюст Пушкина. Бюст передан в дар российской стороной в честь 220-летия со дня рождения поэта и тысячелетия Бреста.

Создатели надеются, что в сквере рядом с бюстом будут собираться ценители поэзии не только Пушкина, но и других поэтов. Юрий Макарчук

Пушкинских мест в Бресте становится все больше. Кроме университета имя великого русского поэта носят лицей № 1 на улице Орловской, а на бульваре Шевченко - Центральная городская библиотека. А улица Пушкинская, например, начала застраиваться во второй половине XIX века. Ее название (с 1887 года) остается неизменным более века. В старинном особняке по адресу: Пушкинская, 10, размещается Генеральное консульство России в Бресте.

А начнем мы прогулку по пушкинским местам Бреста с Пушкинского сквера. Авторы бюста - известные московские скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская - признались, что представили Пушкина в момент создания им художественного произведения в окружении муз. Создатели надеются, что их задумку оценит в первую очередь молодежь, а в сквере рядом с бюстом будут собираться ценители поэзии не только Александра Сергеевича, но и других поэтов. Адама Мицкевича, к примеру. Ведь Пушкинский сквер появился на улице, которая носит имя белорусского и польского классика, родившегося на Брестчине.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис считает "встречу" Пушкина и Мицкевича в Бресте символичной:

- Два века назад поэты неоднократно встречались и даже внешне были схожи. Известно, что Пушкин называл Мицкевича гением.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на церемонии открытия Пушкинского сквера в свою очередь процитировал слова Мицкевича о Пушкине:

- Адам Мицкевич говорил, что никто не заменит Пушкина, только однажды стране удается воспроизвести человека, который в такой высшей степени соединяет в себе столь различные качества. Пушкин - великий российский гражданин, который радует душу и сердце на протяжении не одного века.

Спасибо всем, кто решил, что в Бресте должен быть не только бюст Пушкина, но и сквер.

Да, вначале задумка была проще: поставить бюст возле главного корпуса университета, на улице Пушкинской. Позже брестские власти нашли более подходящее, просторное место - площадку рядом с историческим зданием старого корпуса вуза по улице Мицкевича. Там же решено было обустроить новую зеленую зону.

Пушкинский сквер - атмосферное место, говорят сегодня студенты БрГУ имени Пушкина. Ректор вуза Анна Сендер надеется, что в сквере можно будет давать старт Пушкинскому фестивалю, молодежь будет назначать здесь свидания, будут проводиться мероприятия с Русским культурным центром.

И недалеко то время, когда Пушкинский сквер и улица Пушкинская станут общим местом проведения городских мероприятий. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук считает, что улица Пушкинская должна стать пешеходной. Сейчас рассматриваются конкурсные проекты реновации площадок у бывшего автовокзала и колхозного рынка - между Пушкинской и Мицкевича.

Впрочем, и сегодня не менее запоминающейся может стать прогулка по Пушкинской. В Бресте улицы часто меняли названия, а вот Пушкинская - на века. Старые здания отреставрированы, новые - в старом стиле. Магазины, аптеки, кафе, кинотеатр "Мир", железнодорожный колледж, Генеральное консульство России в Бресте…

Центральная городская библиотека имени Пушкина тоже всегда в центре внимания. В следующем году "Пушкинке" - 80. Это одна из самых посещаемых и любимых горожанами библиотек, где реализуется множество популярных творческих проектов: "Литературная гостиная", "Берестейские встречи", литературно-музыкальный салон "Я помню чудное мгновенье", подводятся итоги года на "Рождественских встречах" и праздник книги "Читающий бульвар".

Про лицей № 1 имени Пушкина брестчане также скажут немало хороших слов. Престижное учебное заведение, известное своими выпускниками. К слову, лицеисты участвовали в церемонии открытия Пушкинского сквера и бюста. Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Шаргунов похвалил ребят:

- Бросаешь им: "Любви, на­дежды…" - отвечают: "тихой славы". Знают Пушкина! Пушкин - наше всё. И Пушкин - обо всем.

Создатели надеются, что в сквере рядом с бюстом будут собираться ценители поэзии не только Пушкина, но и других поэтов.