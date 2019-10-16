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16.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Текст: Ольга Игнатова
Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий. Выше нормы более чем на один градус и более может быть на севере - в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии

На азиатской территории теплее обычного может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале. На Дальнем Востоке теплее обычного предположительно будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве ноябрь тоже может оказаться теплее обычного. При этом нужно отметить, что среднемесячная температура ноября для Москвы - минус 1,2 градуса. Ночные температуры составляют от минус 1 до минус 6, а дневные - от минус 2 до плюс 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15, и днем может быть -10. Но пока такого не предвидится.

А вот прохладней обычного температура вполне возможно окажется на юге России - в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Ниже климатической нормы будет она в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы - практически на всей территории Сибири.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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