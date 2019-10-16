В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

Инициаторами этого проекта закона являются председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и заместитель комитета Александр Хинштейн.

В частности, в документе говорится, что граждане РФ, поступающие на работу в войска национальной гвардии, военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники данного подразделения проходят проверку, которая связана с обеспечением собственной безопасности войск нацгвардии, в том числе с использованием технических и иных средств. Согласие граждан на прохождение проверки в период службы закрепят в контракте.

Аналогичные нормы уже введены при проверках кандидатов на службу в ФСБ РФ.