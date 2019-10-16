В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.

"Минималку" предполагается поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Рост составит 7,5% или 850 рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", - отметили инициаторы из правительства в пояснительной записке. Половина из таких работников заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил на заседании комитета замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

На практике МРОТ будет расти в разных регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной прибавкой. Ведь при расчете "минималки" учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. Таким образом, МРОТ вырастет дифференцировано от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей. В документе от кабмина также указывается, что на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же - 20,9 млрд рублей.