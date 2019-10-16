В Кремле прокомментировали масштабы турецкой операции в Сирии

В Кремле рассчитывают, что операция Анкары в Сирии будет пропорциональна задачам обеспечения безопасности Турции.

"Мы с уважением относимся к праву Турции принимать меры для собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности и задачам обеспечения безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос западного журналиста, не удивили ли Кремль масштабы операции, которую Турция начала в Сирии.

15 октября российский президент Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре, что он надеется на то, что операция никоим образом не помешает и не навредит делу политического урегулирования, напомнил Песков.

На вопрос о сроках окончания операции представитель Кремля заметил: "Здесь трудно говорить о сроках. Не могу ничего добавить".