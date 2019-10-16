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16.10.2019 00:40
Рубрика: Спорт

Ставят на четверные

В Лас-Вегасе стартует серия Гран-при
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
Официально сезон у фигуристов стартует в эту пятницу - на первом этапе Гран-при "Скейт Америка" в Лас-Вегасе. Российские одиночницы, к которым приковано все внимание болельщиков и специалистов, начинают борьбу за лидерство как внутри сборной, так и на мировой арене.

Вчера возмутительницей спокойствия стала двукратная чемпионка мира и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева. Женя на так называемой "удочке" исполнила четвертной сальхов на тренировке. Эта попытка попала в проморолик, посвященный Гран-при, все этапы которого покажет Первый канал.

Фигуристка Алена Косторная победила на турнире в Финляндии

- Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка. Это построение такого тела, которого у меня еще никогда в жизни не было, - сказала 19-летняя Медведева.

Конечно, один удачный четверной со страховкой - не гарантия успешного выполнения этого прыжка без "удочки" и тем более на соревнованиях. Пока тут вне конкуренции 15-летние Александра Трусова и Анна Щербакова, перешедшие из юниоров. Кроме того, в минувшие выходные всех удивила 16-летняя дебютантка взрослых соревнований Алена Косторная, которая выиграла предсезонный турнир в Финляндии, исполнив сразу два тройных акселя в произвольной программе.

Так что для Медведевой эта демонстрация все равно хороший ход. В том же видеоролике о четверных говорит и Елизавета Туктамышева. Эталонных тройных акселей в ее арсенале уже не хватает, чтобы обыгрывать Косторную. Лиза считает, что для нее реально сделать четверной тулуп.

В Лас-Вегасе Туктамышевой предстоит соперничать с другой экс-юниоркой Щербаковой. Медведева выступит на "Скейт Канада" вместе с Трусовой (25-27 октября). Олимпийская чемпионка Алина Загитова начнет серию Гран-при в Париже 1-3 ноября. Там же будет выступать Косторная.

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