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Рубрика: Спорт

Кто кого перебросает

В матче Евролиги ЦСКА - "Химки" ожидается дуэль лучших бомбардиров двух предыдущих сезонов Майка Джеймса и Алексея Шведа
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
В матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги завтра на столичной арене "Мегаспорт" встречаются действующий победитель клубного первенства континента ЦСКА и подмосковные "Химки". Оба соперника подошли к своему противостоянию с двумя победами в стартовых играх.
В рамках Евролиги ЦСКА пока ни разу не проиграл "Химкам" на домашней площадке. Фото: euroleague.net В рамках Евролиги ЦСКА пока ни разу не проиграл "Химкам" на домашней площадке. Фото: euroleague.net
В рамках Евролиги ЦСКА пока ни разу не проиграл "Химкам" на домашней площадке. Фото: euroleague.net

Правда, на внутреннем уровне у "красно-синих" не такие уж безоблачные показатели. Команда потерпела поражения в Красноярске от "Енисея" и дома от питерского "Зенита". Поэтому успех в предстоящем матче с "Химками" становится для армейцев делом крайне принципиальным.

Фото: VTB League/flickr.com
Подмосковный клуб одержал очередную победу в Единой лиге

Статистика свидетельствует в пользу ЦСКА. Москвичи на домашней площадке в рамках Евролиги выиграли у "Химок" все пять проведенных матчей.

Нынешняя игра ожидается как дуэль двух снайперов. Американский новичок армейцев Майк Джеймс в прошлом сезоне выступал за итальянский "Милан" и с показателем 19,8 очка в среднем за матч стал обладателем приза имени Альфонсо Форда лучшему бомбардиру Евролиги. Лидер "Химок" Алексей Швед владел этим трофеем по итогам позапрошлого сезоне, а в чемпионате-2018/19 его статистика была выше, чем у Джеймса (23,3), однако в "регулярке" Алексей из-за травмы провел меньше половины матчей, поэтому по регламенту не мог претендовать на приз.

Заметим, что "Химки" начинали этот сезон с большим количеством травмированных игроков. В командном лазарете и сейчас хватает важных исполнителей. Ключевой среди них - вернувшийся летом из НБА центровой Тимофей Мозгов. Пока главному тренеру Римасу Куртинайтису приходится обходиться без многоопытного гиганта, при этом "Химки" выиграли все свои шесть официальных матчей (четыре в Единой лиге и два в Евролиге).

Заметно обновивший состав ЦСКА находится в стадии становления командной игры. Поскольку в межсезонье из-за чемпионата мира было недостаточно времени, когда армейцы тренировались все вместе, наставнику "красно-синих" Димитрису Итудису приходится налаживать механизм взаимодействий уже в боевых условиях. Осечки, которые допустил ЦСКА в матчах с "Енисеем" и "Зенитом", произошли больше от несыгранности, о недооценке соперника не может быть и речи. Зато в Евролиге москвичи в группе из пяти команд, идущих без поражений, идут с лучшей разницей игровых очков и занимают в турнирной таблице первую строчку. Ранее обыграны испанская "Валенсия" и немецкая "Бавария".

Кроме действующего чемпиона и "Химок", по две победы также у испанских "Барселоны", "Реала" (Мадрид), французского АСВЕЛа. Увы, в то же время дебютант главного еврокубка питерский "Зенит" после крупных поражений от немецкой "Альбы" и "Барсы" находится на незавидной предпоследней позиции из 18 участников.

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Поправить свое положение баскетболисты с берегов Невы могут в пятницу на площадке греческого "Олимпиакоса", но сделать это будет крайне сложно. Проблема даже не в сопернике и не в его шумных болельщиках. Зенитовцы крайне нестабильны. Окрыленные, казалось бы, гостевой победой над ЦСКА в Единой лиге питерцы затем дома неожиданно уступили БК "Нижний Новгород".

Травмирован форвард сборной России Андрей Зубков. В стартовой игре Евролиги он получил повреждение приводящей мышцы бедра. Медики считают, что полное восстановление займет точно больше месяца. А мексиканский центровой Густаво Айон пока вынужден выступать в маске, защищающей сломанный нос.

Где будем смотреть

17 октября, четверг, "Матч ТВ"

19.30. ЦСКА - "Химки" (Московская обл.). Прямая трансляция.

18 октября, пятница, "Матч ТВ"

21.25. "Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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