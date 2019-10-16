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16.10.2019 15:17
Рубрика: Экономика

В Минздраве рассказали, на сколько меньше стали пить россияне

Текст: Марина Гусенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Россияне стали меньше пить. Потребление алкоголя в нашей стране снизилось за 10 лет в полтора раза - с 15,7 литра на человека в 2008 году до 9,3 литра - в 2018 году. Это посчитали в Минздраве России.

Фото: iStock
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Соответственно, и число людей с диагнозом алкоголизм уменьшилось с 2008 по 2017 году на 37 процентов. Было 2,08 миллиона человек, стало - 1,3 миллиона (с 1,46 процента до 0,88 процента населения). Алкогольными психозами тоже стали болеть в 2,2 раза реже. Число заболевших уменьшилось с 70,4 до 32 человек на 100 тысяч населения.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, снижение потребления алкоголя, заболеваемости алкоголизмом и смертности из-за злоупотребления спиртным произошло благодаря реализации государством антиалкогольной политики. В частности, благодаря повышению цен и акцизов на алкоголь, ограничению территориальной и временной доступности спиртных напитков.

Кроме того, в стране идет работа по укреплению наркологической службы, действует бесплатная круглосуточная горячая линия по здоровому образу жизни 8-800-200-0-200.

Экономика Товары и цены Правительство Минздрав Проблема алкоголизма Алкоголь и табак
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