Будущие чемпионы собрались в белорусском Молодечно

В белорусском Молодечно в эти дни проходит третий этап Спартакиады Союзного государства. Ее участники - это почти двести сельских мальчишек и девчонок из пяти регионов России и практически из всех областей Беларуси.

Юных спортсменов пришла поприветствовать олимпийская чемпионка гимнастка Антонина Кошель:

- Мы все начинали с районных и областных олимпиад. Для многих это стало пропуском в большой спорт. Мы всегда болели друг за друга, и вы тоже вместе можете многого достичь.

Программа Спартакиады - обширнейшая. Тут и баскетбол, и плавание, и настольный теннис. Вне конкурса проходят соревнования по лазер-рану.

Семиклассник орловской СШ № 3 Ростовской области Глеб Брусенский и его товарищи по баскетбольной команде рассказали корреспонденту "СОЮЗа", что в Беларуси впервые и намерены не только проявить себя на площадке, но и найти новых друзей, поближе познакомиться с жизнью и историей союзной страны.

Ребята с нетерпением ждут экскурсий в Минск, на "Линию Сталина", в Музей истории Великой Отечественной войны.

В Беларуси для спортивного развития молодых делается немало. Практически в каждом районе действуют спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комбинаты, во многих есть дворцы спорта и ледовые дворцы.

Это отличная база для проведения (с привлечением сельских школьников) турниров "Золотая шайба", "Кожаный мяч" и многих других.

- Это открывает перед ребятами возможности заниматься, а их тренерам - рассмотреть будущих звезд большого спорта, - убежден первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов. - И, конечно, у молодежи формируется не только дух здорового соперничества, но и дух командной игры.

Конечно же, в полной мере это относится и к нынешней Спартакиаде Союзного государства. Состязания нынешнего этапа завершатся в субботу, поэтому о победителях говорить пока рано. А уже в конце этого года в Сочи пройдет заключительный этап спартакиады.

Досье "СОЮЗа"

В разные годы этапы Спартакиады Союзного государства для детей и юношества проходили в Бресте и Дмитрове, Москве, Рязани и Минске. В этом году на проведение спартакиады из бюджета Союзного государства выделено 34 млн российских рублей. Предполагается, что в следующем году один из ее этапов будет проведен для детей-сирот.