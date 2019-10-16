Новости

Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 19:02
Рубрика: Культура

В Москве представили новый журнал "Культурная политика"

Текст: Мария Воронова

В книжном клубе РВИО "Достоевский" представили первый номер журнала "Культурная политика". Планируется, что экспертно-аналитическое издание будет выходить раз в два месяца.

Фото: Александр Корольков
Третьяковская галерея представит шедевры Василия Поленова

Главная цель журнала - привлекать читателей к обсуждению острых тем в сфере культуры и главных приоритетов государственной культурной политики России. Авторский коллектив журнала, в который вошли Лев Востряков, Григорий Герасимов, Дмитрий Муза, Михаил Мягков, Андрей Манойло, Захар Прилепин и другие, готов порассуждать о главных проблемах этого направления, важности национальной идеи, взаимосвязи духовно-нравственного, культурного и военно-исторического наследия.

Фото: Сергей Куксин
Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"

- В постсоветском пространстве убеждения стали самым дорогим удовольствием, или даже роскошью, которую могут позволить себе далеко не все, потому что это чувство духовной свободы, право выбирать позицию, в отличие от агрессивного меньшинства. Очевидно, что дальнейшее движение по пути, намеченном в 1991 году, губительно для России, - цитирует пресс-служба РВИО куратора проекта, члена комиссии по культуре Общественной палаты РФ Ольгу Воронову. - Тревога по этому поводу и послужила импульсом к созданию этого журнала.

Создание такой площадки, как журнал "Культурная политика", позволит привлечь к обсуждению острых вопросов самую разную и широкую аудиторию, считает Советник Председателя РВИО Ирина Казначеева.

Культура Культурный обмен
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь