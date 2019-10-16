В Москве представили новый журнал "Культурная политика"

В книжном клубе РВИО "Достоевский" представили первый номер журнала "Культурная политика". Планируется, что экспертно-аналитическое издание будет выходить раз в два месяца.

Главная цель журнала - привлекать читателей к обсуждению острых тем в сфере культуры и главных приоритетов государственной культурной политики России. Авторский коллектив журнала, в который вошли Лев Востряков, Григорий Герасимов, Дмитрий Муза, Михаил Мягков, Андрей Манойло, Захар Прилепин и другие, готов порассуждать о главных проблемах этого направления, важности национальной идеи, взаимосвязи духовно-нравственного, культурного и военно-исторического наследия.

- В постсоветском пространстве убеждения стали самым дорогим удовольствием, или даже роскошью, которую могут позволить себе далеко не все, потому что это чувство духовной свободы, право выбирать позицию, в отличие от агрессивного меньшинства. Очевидно, что дальнейшее движение по пути, намеченном в 1991 году, губительно для России, - цитирует пресс-служба РВИО куратора проекта, члена комиссии по культуре Общественной палаты РФ Ольгу Воронову. - Тревога по этому поводу и послужила импульсом к созданию этого журнала.

Создание такой площадки, как журнал "Культурная политика", позволит привлечь к обсуждению острых вопросов самую разную и широкую аудиторию, считает Советник Председателя РВИО Ирина Казначеева.