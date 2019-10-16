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Рубрика: Общество

Всероссийский слет студенческих отрядов соберет 6 тысяч участников

С 25 по 27 октября 2019 года в Москве состоится Всероссийский слет, посвященный 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

Участие в слете примут 6 тысяч человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии: лучшие представители современных студенческих отрядов и ветераны движения, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели.

Ключевым мероприятием станет церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов 25 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

В ходе мероприятия пройдет награждение лучших представителей студенческих отрядов и объявление лучшего регионального отделения РСО. Всего в рамках проведения слета будет организовано более 20 различных площадок: открытие памятной доски в честь отправки первого студенческого отряда в 1959 году, песенно-танцевальный флешмоб с установкой Всероссийского рекорда, мастер-классы, творческий и спортивный фестивали и многое другое.

Накануне слета студенческих отрядов с 21 по 24 октября пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов "Труд крут" в Казани. Соревнования пройдут среди студенческих строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, а также среди отрядов проводников. В конкурсной программе участники продемонстрируют свою профессиональную подготовку и уровень компетенций.

Общество Образование
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