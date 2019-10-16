В Роскачестве дали советы по выбору розового вина

Эксперты Роскачества рассказали об особенностях розового вина и о том, как не ошибиться при его выборе.

Примерно два-три процента розового вина изготавливают, смешав белое и красное вино. Остальное производят по более сложным технологиям.

Отмечается, что в мягкой упаковке такой напиток высокого качества встретить трудно. Исключение составляют упаковка bag-in-box, в которую разливают свои напитки производители из стран винного Нового Света. Такая тара вмещает в себя не менее четырех классических бутылок вина, а значит, стоить оно будет недешево.

Чаще всего такие вина продают не в магазинах, а барах и ресторанах, которые как раз часто закупают вина в 5-10 литровых упаковках.

Хорошие розовые вина из отечественного винограда обычно разливают в бутылки из прозрачного стекла, чтобы потребитель смог оценить красоту цвета напитка. Правда, такое вино лишено защиты от прямых солнечных лучей в отличие от напитков, разлитых в темные бутылки.

Пить отечественные розовые вина рекомендуется молодыми - в течение года-полутора после того, как их разлили по бутылкам

Также в Роскачестве напоминают, в прошлом году при подготовке "Винного гида России" самые высокие оценки получили розовые вина по цене до 500 рублей за бутылку.

Розовые вина хорошо подходят к разным салатам, морепродуктам, блюдам из птицы, нежирного белого мяса, фруктам и ягодам.

Температура подачи розового вина - 11-12 градусов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.