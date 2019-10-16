В России в 2019 году спецслужбы предотвратили 39 терактов

В 2019 году российские спецслужбы предотвратили 39 терактов, 32 террориста ликвидировано. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

По его словам, теракты были предотвращены на стадии подготовки, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 были склонены к отказу от террористической деятельности, - сказал Бортников. Под термином "нейтрализация" применительно к террористам силовые ведомства подразумевают их ликвидацию.

Бортников отметил, что спецслужбы ликвидировали 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в различных регионах России.