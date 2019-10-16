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16.10.2019 11:57
Рубрика: В мире

В северокорейском Чондине стартовала международная торговая ярмарка

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: предоставлено Генконсульством РФ в Чондине Фото: предоставлено Генконсульством РФ в Чондине
Фото: предоставлено Генконсульством РФ в Чондине

В Чондине, что на северо-востоке КНДР, начала работу "1-я Чондинская осенняя международная торговая ярмарка". В этом мероприятии принимают участие около 270 компаний и организаций - в первую очередь из КНДР и Китая. На церемонии открытия присутствовали представители местного руководства, а также сотрудники генеральных консульств РФ и Китая.

Фото: Korea Football Association / AFP
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Как следует из сообщения местных СМИ, мероприятие было подготовлено отделением Торговой палаты КНДР в провинции Северная Хамген, а также китайской стороной, которая рассматривает Северную Корею в качестве перспективного рынка. Таких стран, куда еще не проник международный капитал, на планете осталось немного, а потому КНДР, в случае отмены международных санкций и открытия, сулит большие перспективы тем, кто заранее успеет подготовиться.

В этой выставке принимают участие около 60 китайских компаний, представляющие различные города и регионы северо-востока КНР.

На "1-й Чондинской осенней международной торговой ярмарке" представлена самая разная продукция: текстиль, продукты питания, генераторы, бытовая техника для кухни, строительные материалы, медицинское оборудование и многое другое. Присутствуют здесь и северокорейские туристические фирмы, которые активно продвигают свои туры, включающие поездки по живописным регионам Страны чучхе.

Выставка продлится до 18 октября включительно и будет проводиться ежегодно.

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Отметим, что в КНДР в последнее время стали проводить большое количество аналогичных мероприятий. Торговые ярмарки и выставки в последнее время прошли также в Пхеньяне и Расоне.

По словам зарубежных СМИ, в Чондине сейчас идет активное строительство. В городе возводятся новые жилые дома, объекты отдыха и прочая инфраструктура, которая строится на месте устаревших зданий.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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