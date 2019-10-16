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16.10.2019 20:18
Рубрика: Власть

В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Односторонние санкции причиняют государствам и гражданам вред, сопоставимый с последствиями действий фашистов во время Второй мировой войны, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Из-за односторонних санкций, введенных против Йемена, там за пять лет погибли более 65 тысяч детей в возрасте до 12 лет от голода. Дети-то за что?" - сказал он РИА Новости в кулуарах 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

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По мнению сенатора, это можно сравнить с военными действиями Третьего рейха. "Вспомните блокаду Ленинграда, Гитлер применял такого же рода односторонние санкции. Они не экономического характера, а чтобы людей убивать. В Ленинграде в день от голода погибали около 4 тысяч человек", - напомнил парламентарий.

При этом Климов подчеркнул, что санкции не оказывают ожидаемого эффекта на руководителей государств, о чем свидетельствует пример Сирии. "Сейчас в госпиталях там не хватает медикаментов, оборудования, перевязочного материала. Не лично у президента Башара Асада, а у сирийских детей, женщин и стариков", - отметил сенатор.

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Российская делегация впервые в истории МПС предложила обсудить гуманитарные последствия односторонних санкций на бюро по защите демократии и правам человека и заявила о недопустимости подобных мер, "которые ущемляют демократию и права человека", сообщил Климов.

Ранее о российской инициативе по запрету односторонних санкций сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она рассказала журналистам, что делегация РФ внесет проект соответствующей резолюции на рассмотрение бюро МПС. В случае поддержки она может быть принята на одной из ассамблей организации в следующем году.

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