В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами"

"Гражданские самолеты Сухого" (входят в состав ОАК) объявили о завершении летной программы испытаний лайнеров Sukhoi Superjet 100 с установленными горизонтальными законцовками крыла ("саберлетами"), позволяющими экономить не менее 4% топлива, увеличить дальность полета и садиться на более короткие взлетно-посадочные полосы.

В общей сложности на аэродроме в городе Жуковский выполнили более 140 полетов. Проверялись взлетно-посадочные характеристики, устойчивость и управляемость, системы автоматического управления. Были выполнены полеты-испытания на прочность, большие скорости, критические углы атаки, а также полеты в режимах по определению расходов топлива на различных этапах.

Одной из главных целей испытаний стала оценка влияния возможного обледенения на характеристики самолета с саберлетами, сообщили в "ГСС". Для этого на передние кромки крыла и оперения установили имитаторы ледяных наростов специальной формы.

Фото: Пресс-служба ГСС

"Sukhoi Superjet 100 - динамично развивающийся проект, который постоянно совершенствуется. Установка законцовок поспособствует улучшению взлетно-посадочных характеристик самолета. Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна - авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%", - приводит пресс-служба "ГСС" слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В компании "ГСС" подчеркивают, что форма законцовок была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D моделирования. Благодаря такой методике оптимальную форму законцовки крыла можно рассчитать на компьютере, перед изготовлением натурного образца. Такая работа была проведена при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

"Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 млн. рублей в год на один SSJ100", - подчеркнул гендиректор "ГСС" Равиль Хакимов.

Законцовки крыла производятся в России на ВАСО (Воронежское авиационно-строительное объединение, входящее в Дивизион транспортной авиации ОАК) из отечественных композитных материалов, сертифицированных для использования в гражданской авиации как российскими, так и европейскими авиационными властями. За счет использования современных композитов, общее увеличение массы пустого самолета составляет менее 0,4%, то есть увеличение массы практически не оказывает влияния на топливную эффективность самолёта.

SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла планируется предлагать заказчикам и эксплуатантам как опцию. Законцовки могут устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.