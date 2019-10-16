Владимир Мамонтов: Мы ездили за духовной практикой

Сопредседатель сообщества "Друзья-Сябры" рассказал о работе проекта

Четыре года назад журналисты и блогеры, пишущие о Союзном государстве, объединилось в сообщество "Друзья-Сябры". За плечами десятки поездок и мероприятий в России и Беларуси. Как развивается проект, как он работает, и какие планы сообщество наметило на будущее? Эти и другие вопросы обозреватель "СОЮЗа" задал сопредседателю объединения Владимиру Мамонтову.

На днях "Друзья-Сябры" вернулись из поездки по Псковской области. Почему выбрали этот регион?

Владимир Мамонтов: Псков выбрали по многим причинам. У этого региона с белорусами большие и разносторонние культурные и экономические связи, но ехали мы, если так можно выразиться, за самосовершенствованием, за духовной практикой. Мы вдохнули старину Изборска, откуда собственно и пошла наша общая с белорусами государственность. Особое впечатление осталось от посещения Псково-Печерской лавры и особенно - Богом данных пещер, открытых еще в XIV веке и по сей день являющихся местом упокоения многих святых. После их посещения журналистка из Минска Елена Левкович очень точно выразилась. "Когда мы ходили по пещерам, - сказала она, - ощущения были удивительные: не так страшно было остаться здесь одному, как потерять своих друзей..." Если хотите, это камертон поездок наших.

Думаю, не обошли вы и Пушкиногорье и наверняка заглянули в гости к Пушкину?

Владимир Мамонтов: Этой поездке мы посвятили целый день. Нас захватило совершенно новое понимание и героев пушкинских произведений, и поступков реальных людей, с которыми поэт сталкивался в жизни. Весь вечер мы наизусть читали друг другу Пушкина, кто что помнил, а декан факультета журналистики Белорусского госуниверситета Ольга Самусевич читала стихи поэта в переводе на белорусский язык. Вот такая у нас была высокодуховная поездка. А завершилась она замечательной встречей со студентами журфака Псковского университета, на которую специально из Смоленска приехал известный ученый-историк Евгений Кодин.

Не так страшно остаться одному, как потерять своих друзей - таков камертон всех наших поездок и встреч

Что еще в вашем портфеле?

Владимир Мамонтов: Сейчас готовим довольно крупное мероприятие под эгидой "Друзей-Сябров" - очередной Клуб главных редакторов, который мы планируем провести в Гомеле и посвятить памяти знаменитого советского дипломата, уроженца Беларуси Андрея Андреевича Громыко. Подтвердил свое участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также пообещал приехать российский посол Дмитрий Мезенцев. Во время дискуссии мы рассчитываем поднять и обсудить острые вопросы российско-белорусских отношений, в которых пока есть и озабоченность. На встречу приглашены главные редакторы всех серьезных изданий России и Беларуси, включая "Российскую газету".

В декабре исполняется 20 лет подписанию Договора о создании Союзного государства...

Владимир Мамонтов: И это серьезный срок - за минувшие десятилетия союз Беларуси и России в значительной мере реализовал свой потенциал, который закладывался изначально в договоре. Важный результат - появление общего гуманитарного пространства. Да, экономика, экономические подходы пока не унифицированы и проектировка единой валюты, единого финансового и банковского пространства, энергетического рынка продолжаются. В любом случае, 20 лет - хороший повод подвести промежуточные итоги и задуматься о повестке дня будущего развития Союзного государства.

Как мне видится наше общее будущее? Мы должны проложить новые средства коммуникаций, поскольку до Минска россияне должны доезжать быстро и из Москвы, и из Питера, и из других городов. Мы должны без каких-либо ограничений поступать в вузы друг друга и работать друг у друга, лечиться друг у друга, мы просто обязаны покончить с торговыми войнами... А независимость - это великое богатство, которое надо бережно хранить.

Визитная карточка

"Друзья-Сябры" - автономная некоммерческая организация, основанная в 2016 году. Полное название - "Центр распространения историко-культурного наследия славянских народов". Объединяет представителей информационного сообщества России и Беларуси. Среди основных своих целей сообщество ставит такую: формирование ясного понимание того, как развиваются и чем гордятся две наших страны. Делается это непринужденно и в дружеской обстановке. Члены клуба много путешествуют по городам России и Беларуси, по-доброму спорят и дискутируют, да и вообще просто дружат. Идея создать сообщество белорусских и российских журналистов родилась спонтанно, во время одной из официальных встреч. Было решено сделать подобные встречи более неформальными, но не менее эффективными, вне строгих рамок официальных журналистских симпозиумов и конгрессов. Инициаторы создания сообщества белорусских и российских журналистов "Друзья-Сябры" хорошо известны на медийных площадках Союзного государства: Вадим Гигин и Елена Овчаренко, Алексей Дзермант и Николай Ефимович, Владимир Мамонтов и Елена Еловик.