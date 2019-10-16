Во Франции задержан беглый чиновник ФСИН

В Париже задержан бывший замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин.

"По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Бывшего тюремного начальника подозревают в афере на общую сумму в 160 миллионов рублей. Речь о банальной схеме с проведением договорного тендера, в котором победила "нужная" фирма. Со стороны заказчика были задействованы три человека. По версии следствия, основную роль в преступной схеме мог выполнять бывший начальник Щетинина, экс-руководитель центра связи ФСИН Игорь Шайков, который якобы был заинтересован в предсказуемых результатах по итогам аукциона на поставку для нужд уголовно-исполнительной системы персональных компьютеров. Шайкову помогали его замы Андрей Краснюков и Павел Щетинин. Следствие подозревает, что в 2015 году именно они втроем и приложили руку к победе в конкурсе нужной фирмы Научно-технический центр "Атлас". Госконтракт был солидным. По нему фирма обязалась поставить 1500 высокоскоростных вычислительных машин для российских тюремщиков. Причем речь шла не об обычных компьютерах, а об особо криптозащищенных машинах, с передовым программно-аппаратным обеспечением.

Компьютеры фирма поставила, но следователи посчитали, что оборудование обошлось тюремному ведомству слишком дорого, плюс уровень информационной защищенности не соответствовал заявленному в технических условиях.

По версии след­ствия, Щетинин вместе с двумя коллегами ­обеспечил победу в тендере "нужной" фирме на поставку в тюремное ведомство

Как сообщили в прокуратуре, всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Но если Шайкова и Краснюкова удалось вовремя задержать и арестовать, то третий фигурант смог скрыться за рубежом. То, как Щетинин это сделал, еще предстоит расследовать.

Весной прошлого года он также числился среди задержанных силами управления собственной безопасности ФСИН в Ставрополе. Под конвоем его должны были доставить в Москву на допрос и очную ставку с арестованным ранее представителем новосибирского филиала фирмы "Атлас" Игорем Раскиным.

Но во время этапирования Щетинин загадочным образом исчез.

Почему Щетинин в качестве убежища выбрал именно эту европейскую страну - загадка. Пример беглого министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого Франция нам выдала, известен каждому.