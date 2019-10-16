Военная полиция РФ впервые вышла на патрулирование Манбиджа

Российская военная полиция впервые вышла на патрулирование города Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщает Министерство обороны РФ.

Как рассказал представитель военной полиции Сафар Сафаров, еще неделю назад российские полицейские не могли заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага. "Военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности", - отметил он.

Военный полицейский уточнил, что только на прошлой неделе российская военная полиция и Военнослужащие США трижды блокировали друг друга на дороге.

По словам Сафарова, первое патрулирование улиц Манбиджа и его окрестностей продлилось более трех часов. Главной задачей военных полицейских он назвал обеспечение безопасности населения в случае обстрелов с любой стороны. "Это уже не первая наша задача в этой зоне - мы работаем здесь уже больше полугода и проблем не возникало ни с кем", - добавил Сафаров.

Он отметил, что местное население тепло встречает российских военных. Так, в населенном пункте Хомгуль, который находится на линии соприкосновения, люди вышли на дорогу, остановили "Тигр" и угостили тортом и пирожками. При проезде российских патрульных машин местные жители приветственно машут и улыбаются.

Манбидж находится в нескольких километрах от линии соприкосновения с турецкими войсками. Помимо Манбиджа, сирийская армия заняла несколько опорных населенных пункта возле города. Американские военные покинули этот район, оставив две свои базы.