Володин: Новый закон о виноделии может быть принят до конца года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что новый закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят до конца этого года.

Ранее нижняя палата отклонила после второго чтения аналогичный законопроект, признав его компромиссным и не решающим задачи отрасли.

В среду в Госдуме состоялось заседание, посвященное новому документу, разработанному группой депутатов под руководством Геннадия Онищенко в тесном контакте с виноделами. По словам Володина, документ будет внесен в нижнюю палату уже сегодня. А работа над ним будет активной.

"Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия", - заявил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что закон позволит создать рабочие места, увеличить доходы бюджетов Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской, Астраханской областей, Республики Дагестан. А главное - он создаст основу для защиты добросовестных виноделов и поможет обеспечить россиян качественным вином отечественного производства.