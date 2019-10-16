Врач объяснил, о чем сигнализирует "ком в горле"

Знакомое многим состояние, когда человеку кажется, будто в горле что-то застряло, является серьезным поводом пройти ряд обследований.

По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.

Чтобы опасный диагноз исключить, следует пройти фиброгастродуоденоскопию - эндоскопический метод исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для определения патологии органов ЖКТ.

Кроме того, "ком в горле" порой является симптомом остеохондроза, а также намекает на нервное перенапряжение и заболевания миндалин, пишет aif.ru.