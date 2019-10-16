Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками

Игровой ремейк, то есть - с живыми актерами, включая и актеров-животных, классического мультфильма Disney "Леди и Бродяга" (Lady and the Tramp) обзавелся вторым трейлером.

Ролик опубликован на YouTube-канале компании. И, вероятно, сможет порадовать юных зрителей и самых преданных собачников.

Забегая вперед: адаптация сценки со спагетти, одной из самых узнаваемых в мировой анимации в принципе, - присутствует. (Иначе публика б не простила.)

Режиссер - Чарли Бин ("Трон: Восстание", "Лего Фильм: Ниндзяго").

Премьера картины состоится на собственном стриминговом сервисе корпорации 12 ноября.

Оригинальные "Леди и Бродяга", пятнадцатый полнометражный мультфильм Disney, вышел в 1955 году, в 2001-м у ленты появился скромно встреченный сиквел.

Первый трейлер смотрите здесь.