Вышел первый трейлер игрового ремейка мультфильма "Леди и Бродяга"

На YouTube-канале Disney опубликован первый трейлер игрового ремейка, то есть с живыми актерами, классического мультфильма студии "Леди и Бродяга". Нарядной вампуки, рассчитанной на юную или же невзыскательную аудиторию.

Лента режиссера Чарли Бина ("Трон: Восстание", "Лего Фильм: Ниндзяго") на бис рассказывает историю романтических отношений ухоженной кокер-спаниеля Леди и дворняги Бродягой, в первой редакции увидевшей экраны в 1955-м.

Голоса протагонистам ремейка в оригинале подарили Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл", "Мир Дикого Запада") и бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру ("Оставленные", "Ангелы Чарли: Только вперед").

Релиз - 12 ноября на собственном стриминге компании - Disney+, в день запуска сервиса.