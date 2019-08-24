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Вышел первый трейлер игрового ремейка мультфильма "Леди и Бродяга"

Новости
    24.08.2019, 17:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios

На YouTube-канале Disney опубликован первый трейлер игрового ремейка, то есть с живыми актерами, классического мультфильма студии "Леди и Бродяга". Нарядной вампуки, рассчитанной на юную или же невзыскательную аудиторию.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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Лента режиссера Чарли Бина ("Трон: Восстание", "Лего Фильм: Ниндзяго") на бис рассказывает историю романтических отношений ухоженной кокер-спаниеля Леди и дворняги Бродягой, в первой редакции увидевшей экраны в 1955-м.

Голоса протагонистам ремейка в оригинале подарили Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл", "Мир Дикого Запада") и бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру ("Оставленные", "Ангелы Чарли: Только вперед").

Релиз - 12 ноября на собственном стриминге компании - Disney+, в день запуска сервиса.

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