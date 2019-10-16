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Рубрика: В мире

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Текст: Юрий Чернов

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России. Это требование указано в опубликованных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины новых правилах отбора на конкурс.

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Ограничение коснется всех артистов, которые выступали на российской территории после 2014 года и въезжали в Крым в нарушение украинского законодательства.

В опубликованном документе приводятся слова председателя правления телерадиокомпании Зураба Аласании, где тот, обосновывает это правило тем, что участники конкурса должны "разделять позицию и ценности украинского общества".

В мире экс-СССР Украина "Евровидение-2020" Отношения России и Украины
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