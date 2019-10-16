Взыскать с дачников долги стало проще

Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, то с октября на это потребуется около месяца.

Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости). Если ранее для взыскания таких долгов приходилось обращаться с иском в суд, то теперь можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника.

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, около 90 процентов дачников вовремя платят все обязательные взносы, да еще и с опережением, чтобы получить небольшую скидку. Но традиционно около 10 процентов дачников являются злостными должниками. Хотя годовой взнос в среднем составляет 12-14 тысяч рублей, не такие уж и большие деньги по нынешним временам. Но люди годами не платят, накопив долг в 50 и более тысяч рублей.

Председателю или юристу СНТ приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами, - поясняет Мезенцев. - Необходимо было посещать суды и доказывать свою правоту.

Соответственно из-за несознательных граждан срываются какие-то общие дела и проекты - или на новую дорогу не хватает, или на общий колодец приходится годами деньги собирать, или на охрану денег нет...

Ведь членские взносы - это не зарплата председателя, а деньги, которые потом инвестируются в благоустройство дачных территорий. И люди, получив когда-то землю в СНТ или уже купив дачную недвижимость, были осведомлены, что придется еще и ежегодно вносить членские взносы.

До 20 процентов председателей СНТ продолжают собирать взносы наличными - ни контроля за этими нарушениями, ни ответственности нет

Напомним, вступивший с начала 2019 года новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества оставил только два вида взносов - членские и целевые. До этого существовало аж пять видов взносов: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные. Как поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, вступительные взносы располагали к злоупотреблениям: если кого-то не хотели принимать в члены садоводческого товарищества, правление СНТ могло заломить слишком высокую планку. Плати, к примеру, 100 тысяч и вступай. И у человека сразу же отпадало желание. Теперь все это в прошлом. Членские взносы можно расходовать на хозяйственные нужды товарищества, а целевые, как понятно из их названия, на конкретную цель. Главное, чтобы было решение общего собрания.

При этом с этого года членские взносы обязаны платить как члены садоводческого или огороднического товарищества, так и индивидуальные садоводы-огородники. Права индивидуалов были расширены. Теперь они участвуют в общих собраниях членов объединений и голосуют по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но вот в выборах председателя и членов правления участия принимать не могут.

По новому дачному закону, кстати, перечислять взносы на счета СНТ можно только безналично. Однако на практике эта норма работает не везде. По информации Союза дачников Подмосковья, до 20 процентов председателей продолжают собирать взносы наличными, потому что нет ни контроля, ни ответственности. Существуют такие недобросовестные правления, которые ежегодно составляют акт об утрате или порче кассовых книг и уничтожают все бухгалтерские документы. А при расчетах наличными за работы или материалы проверить реальные объемы и стоимость услуг невозможно.

В Союзе дачников призывают самих владельцев садоводческой недвижимости не ждать никаких законодательных поправок, а усилить общественный контроль. Решение о том, чтобы перечислять взносы только на расчетный счет, можно вполне спокойно принять на общем собрании. Только необходимо перечислять деньги не на личный счет председателя, а на расчетный счет СНТ. Стоит помнить, что в случае ухода из жизни владельца счета его наследники не обязаны будут возвращать деньги в СНТ.

Кстати в Подмосковье действует поощрительная система, когда при досрочной оплате взносов дачники получают скидку. "Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов, и товарищество получит необходимую сумму для выполнения всех решений общего собрания", - поясняет Федор Мезенцев. При такой поощрительной системе, добавляет он, также возможно применение так называемых натуральных взаимозачетов: по согласованию с правлением и в пределах утвержденной приходно-расходной сметы дачники могут "сброситься" и закупить для товарищества необходимые материалы. Например, для дороги общего пользования нужно закупить 60 кубометров асфальтной крошки. Пять членов товарищества по согласованию с правлением привозят этот материал за наличный расчет и получают на эту сумму льготу по взносам. Вот это и есть система натуральных взаимозачетов. Законодательством она не запрещена.