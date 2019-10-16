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Рубрика: Экономика

Черный лист перепишут набело

Минфин предложил закрепить особый статус людей и юрлиц, попавших под санкции
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Минфин решил упорядочить меры по защите и поддержке людей и компаний, попавших под санкции, и предложил создать официальный реестр таких лиц, а также ввести норму о том, что в их отношении действуют специальные положения законодательства России.

Проект поправок об этом в Закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" Минфин опубликовал для общественного обсуждения. Сам закон был принят в 2018 году, тогда же в Минфине создан специальный Департамент контроля за внешними ограничениями.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Речь прежде всего о лицах и компаниях, которых управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой черный список (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, или SDN List). Российская часть списка активно пополнялась с 2014 года, сейчас она включает 530 позиций, главным образом входящих в программу OFAC "Украина". Санкции в отношении этих лиц носят экстерриториальный характер.

Перечень позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации, пояснили в Минфине. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России. "Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан РФ и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которое так или иначе менялось с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику РФ", - подчеркнули в Минфине.

Для подсанкционных компаний в 2018 году уже упрощены требования по репатриации валютной выручки, планируется и дальше смягчать для них нормы валютного контроля. Публичным компаниям и банкам из санкционных списков разрешено не раскрывать часть информации, обсуждается перевод их листинга на отдельную биржу. Также, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, для лиц под санкциями введен особый порядок их признания налоговыми нерезидентами, благодаря которому они могут по желанию стать налоговыми нерезидентами и не отчитываться перед государственными органами за свои офшоры и иностранные компании, чтобы информация имела наивысшую конфиденциальность.

Преференции для юрлиц под санкциями охватят валютный контроль, раскрытие информации и спецрежимы банковского регулирования

Минфин уже разрабатывает в продолжение законопроекта проект постановления правительства, который должен систематизировать механизмы применения специальных положений российского законодательства. Он также предусматривает наделение правительства полномочиями по утверждению порядка формирования перечня граждан РФ и российских юрлиц, входящих в SDN List. Еще не решено, будет ли российский список публичным, отмечают в Минфине.

Скорее всего, реестр не будет публичным, но будет доступен всем государственным органам, предполагает Александр Захаров.

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