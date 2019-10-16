Заменит ли Саудовская Аравия россиянам Египет

Обсуждаемая отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поможет росту взаимного турпотока. Пока же восточное побережье Красного моря не заменит россиянам курорты Египта на западном побережье, но будет востребовано как новое направление, считают эксперты.

Взаимное развитие туризма между Россией и Саудовской Аравией активно обсуждается в последнее время представителями отрасли, присматриваются к новому направлению и туристы. В ходе государственного визита президента Владимира Путина между Ростуризмом и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ подготовили "с учетом взаимного интереса наших стран к развитию туристических обменов, которые сегодня начинают активно развиваться", - отметили в Ростуризме. Снятие визовых ограничений, а также открытие прямого авиасообщения в ведомстве назвали актуальными вопросами двухсторонней повестки.

Саудовская Аравия совсем недавно начала открываться для международных туристов. Россия вошла в список из 49 стран, гражданам которых с конца сентября этого года начали выдавать электронные визы. Интерес к этому направлению у россиян есть, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но есть и сложности.

В Саудовской Аравии придерживаются более строгих правил ислама, чем, скажем в том же Египте. Хотя ради развития туризма власти пошли на послабления. Например, пообещали, что женщины-туристки могут не носить традиционную мусульманскую одежду и смогут путешествовать по стране без сопровождения мужчин.

Саудовская Аравия пока не может предложить россиянам курорты на Красном море, подобные египетским, но она уже вызывает интерес как новое неизвестное направление

Пока в эту страну едут в основном российские паломники, а экскурсионные группы отправляются эпизодически, отмечают в АТОР. Для массового турпотока россиян важен пляжный отдых.

Саудовская Аравия имеет выход к побережью Красного моря даже вдвое больше, чем Египет, есть пляжи. "Но они не для общего пользования, элитные, дорогостоящие", - отметил в разговоре с "РГ" вице-президент Российского совета по международным делам Александр Аксенёнок. Вряд ли это было бы пока привлекательным для большинства россиян, считает он.

Развитая курортная инфраструктура для массового туризма пока отсутствует. Однако власти страны готовы уже объявили о реализации нескольких крупных проектов. Пока там нет тех возможностей, как в Объединенных Арабских Эмиратах, но перспективы есть, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Для многих пока это новое направление. Важнейший вопрос - авиаперевозка. Когда в Саудовской Аравии будет подготовлена инфраструктура, пойдет и поток с нашей стороны", - говорит эксперт. Упрощени визовых формальностей уже даст рост встречных турпотоков. Будет расширяться культурно-познавательный, паломнический. Не стоит забывать и про деловой туризм.

Для России, в первую очередь, на этом направлении интересен въездной турпоток из Саудовской Аравии по электронным визам. "Туроператоры, которые занимаются приемом гостей, получат новую клиентскую аудиторию", - говорит эксперт.

Кстати

Куда поедут россияне на ноябрьские праздники

По отзывам туроператоров и агрегаторов туров, чаще всего россияне выбирают на ноябрьские Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Также растет популярность туров на Байкал.

Из зарубежных направлений популярна Армения. Также традиционно в лидерах Турция, причем не только курорты Антальи, но и экскурсионные программы в Стамбул. Также есть спрос на экскурсионные туры в города Европы. Например, среди популярных направлений - Прага, Вена, города Италии.

Также востребованы Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Китай. На этих направлениях есть еще возможность пляжного отдыха.

Отправляются также россияне в Таиланд, Индию, Вьетнам, Доминикану, Мексику и на Кубу. Популярны Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.

По данным туроператоров, чаще всего на ноябрьские праздники россияне берут туры на семь ночей, а на втором месте по популярности - туры на три-четыре ночи.

Что касается цен, то туры по России снизились в связи с завершением летнего сезона. По зарубежным направлениям цены поднялись незначительно.