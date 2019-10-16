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Рубрика: Экономика

Выбирай два берега

Заменит ли Саудовская Аравия россиянам Египет
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Обсуждаемая отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поможет росту взаимного турпотока. Пока же восточное побережье Красного моря не заменит россиянам курорты Египта на западном побережье, но будет востребовано как новое направление, считают эксперты.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Взаимное развитие туризма между Россией и Саудовской Аравией активно обсуждается в последнее время представителями отрасли, присматриваются к новому направлению и туристы. В ходе государственного визита президента Владимира Путина между Ростуризмом и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии был подписан меморандум о взаимопонимании.

Фото: iStock
Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы

Документ подготовили "с учетом взаимного интереса наших стран к развитию туристических обменов, которые сегодня начинают активно развиваться", - отметили в Ростуризме. Снятие визовых ограничений, а также открытие прямого авиасообщения в ведомстве назвали актуальными вопросами двухсторонней повестки.

Саудовская Аравия совсем недавно начала открываться для международных туристов. Россия вошла в список из 49 стран, гражданам которых с конца сентября этого года начали выдавать электронные визы. Интерес к этому направлению у россиян есть, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но есть и сложности.

В Саудовской Аравии придерживаются более строгих правил ислама, чем, скажем в том же Египте. Хотя ради развития туризма власти пошли на послабления. Например, пообещали, что женщины-туристки могут не носить традиционную мусульманскую одежду и смогут путешествовать по стране без сопровождения мужчин.

Саудовская Аравия пока не может предложить россиянам курорты на Красном море, подобные египетским, но она уже вызывает интерес как новое неизвестное направление

Пока в эту страну едут в основном российские паломники, а экскурсионные группы отправляются эпизодически, отмечают в АТОР. Для массового турпотока россиян важен пляжный отдых.

Саудовская Аравия имеет выход к побережью Красного моря даже вдвое больше, чем Египет, есть пляжи. "Но они не для общего пользования, элитные, дорогостоящие", - отметил в разговоре с "РГ" вице-президент Российского совета по международным делам Александр Аксенёнок. Вряд ли это было бы пока привлекательным для большинства россиян, считает он.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом

Развитая курортная инфраструктура для массового туризма пока отсутствует. Однако власти страны готовы уже объявили о реализации нескольких крупных проектов. Пока там нет тех возможностей, как в Объединенных Арабских Эмиратах, но перспективы есть, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Для многих пока это новое направление. Важнейший вопрос - авиаперевозка. Когда в Саудовской Аравии будет подготовлена инфраструктура, пойдет и поток с нашей стороны", - говорит эксперт. Упрощени визовых формальностей уже даст рост встречных турпотоков. Будет расширяться культурно-познавательный, паломнический. Не стоит забывать и про деловой туризм.

Для России, в первую очередь, на этом направлении интересен въездной турпоток из Саудовской Аравии по электронным визам. "Туроператоры, которые занимаются приемом гостей, получат новую клиентскую аудиторию", - говорит эксперт.

Кстати

Куда поедут россияне на ноябрьские праздники

По отзывам туроператоров и агрегаторов туров, чаще всего россияне выбирают на ноябрьские Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Также растет популярность туров на Байкал.

Из зарубежных направлений популярна Армения. Также традиционно в лидерах Турция, причем не только курорты Антальи, но и экскурсионные программы в Стамбул. Также есть спрос на экскурсионные туры в города Европы. Например, среди популярных направлений - Прага, Вена, города Италии.

Также востребованы Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Китай. На этих направлениях есть еще возможность пляжного отдыха.

Отправляются также россияне в Таиланд, Индию, Вьетнам, Доминикану, Мексику и на Кубу. Популярны Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.

По данным туроператоров, чаще всего на ноябрьские праздники россияне берут туры на семь ночей, а на втором месте по популярности - туры на три-четыре ночи.

Что касается цен, то туры по России снизились в связи с завершением летнего сезона. По зарубежным направлениям цены поднялись незначительно.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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