Президент Украины Владимир Зеленский намерен дожидаться семидневного отсутствия перестрелок на линии разграничения в Донбассе, чтобы в роли верховного главнокомандующего отдать приказ об отведении украинской армии от линии разграничения. Это условие, как и другие ультимативные требования и пожелания, ежедневно выдвигаемые украинской стороной, не согласованы трехсторонней контактной группой в Минске.

"Семидневный срок тишины - это не новость для Украины и всех участников трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом. Эту цитату передают украинские СМИ.

Поясним, что условие о семидневной тишине является придумкой украинской стороны и идеальным поводом для срыва перемирия: в любой момент не подчиняющиеся Зеленскому "добровольцы" из карательных батальонов, по-прежнему остающиеся на передовой, могут открыть провокационный огонь, чтобы вызвать ответ защитников Донбасса.

О том, что норма по количеству дней тишины, необходимых для начала процесса разведения, не обсуждалась в Минске, ранее заявлял советник главы Луганской народной республики (ЛНР) и представитель политической рабочей группы на переговорах в Минске Родион Мирошник. Про его словам, все новые требования и условия украинской стороны рассматриваются республиками Донбасса "как одностороннее невыполнение обязательств, которые Украина взяла на себя, в частности 1 октября, на переговорах контактной группы".

Напомним, что во вторник представитель Киева на переговорах Леонид Кучма выставил новый список требований, перечеркивающих Минские соглашения и формулу Штайнмайера, первое среди которых - "роспуск" республик. В ответ Донецк и Луганск неофициально выставили встречное условие - распустить всю Украину.