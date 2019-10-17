Пенсионерка Зинаида Хлусова из Курской области попала в национальную Книгу рекордов с достижением, необычным даже для перечня неординарных явлений: 72-летняя женщина перенесла восемь инфарктов миокарда и продолжает здравствовать.

Впрочем, после того как история Зинаиды Александровны была опубликована в реестре достижений страны, комитет здравоохранения Курской области выразил сомнения в достоверности предоставленных пенсионеркой сведений.

- По нашим данным, инфарктов у нее гораздо меньше. В прошлом году Хлусова обратилась к нам с просьбой подтвердить восемь перенесенных инфарктов, но мы не смогли этого сделать. По нашим документам у нее значится три инфаркта, каких-либо подтверждений еще на пять Зинаида Александровна не предоставила, - рассказали чиновники.

В свою очередь, представитель Книги рекордов России заявила, что без соответствующих оснований достижение не было бы зарегистрировано.

- Претенденты предоставляют все необходимые документы. Если заявка касается здоровья, наши эксперты запрашивают медицинские карты, выписки из истории болезни, другие бумаги от учреждений, уполномоченных ставить диагнозы. Подпись и печать врача обязательны - со слов мы рекорды никогда не регистрируем, - подчеркнули в редакции издания.

Ранее куряне отметились в Книге рекордов России двумя личными и несколькими коллективными достижениями. Писатель Олег Дурницкий в "Сказке о Весточке" лишь единожды использовал букву "ф". Предыдущий рекорд принадлежит Пушкину - в "Сказке о царе Салтане" эта буква встречается трижды. А исполнитель брейк-данса Михаил Кобелев 115 раз подпрыгнул на локте, установив рекорд не только России, но и Европы.