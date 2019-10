Анатолий Кучерена: Зачем раскручивается медийный феномен Греты Тунберг

Популярная фраза героя Достоевского Ивана Карамазова о том, что счастье всего человечества не стоит слезинки одного замученного ребенка, вряд ли когда-нибудь станет для людей руководством к действию. Во имя "счастья человечества" были пролиты океаны крови, в том числе и детской, независимо от того, что под этим "счастьем" подразумевалось: торжество "истинной веры", "единственно верного учения", "прав человека и демократии" или нечто иное.

В Багдаде, например, сохранилось бомбоубежище, в которое в период войны в заливе в феврале 1991 года с изумительной точностью попали две управляемые американские бомбы: первая пробила бетонный купол толщиной более четырех метров, в результате разрыва второй мгновенно сгорели заживо более 400 человек, в том числе детей. Это лишь малая часть тех "издержек", на которые в последующие годы пришлось пойти США и их союзникам во имя такой благой цели, как установление либеральной демократии в Ираке. Правда, этой демократии там все еще нет и, смею думать, никогда не будет, но идеологов и практиков "конца истории" и "столкновения цивилизаций" это совершенно не смущает.

Аналогичным образом никого не смущает на "свободном Западе" использование детей в каких-то идеологических, политических или коммерческих интересах. Особенно если речь идет о "великих" целях, которые, как известно, оправдывают любые средства.

Свидетельством тому стала история, приключившаяся с 16-летней шведской девушкой по имени Грета Тунберг. В нашей стране она стала широко известна после выступления в сентябре этого года на саммите ООН по мерам в области изменения климата. Каждый, кто посмотрел в интернете это выступление, имеет возможность убедиться, что оно производит исключительно тяжелое впечатление. Юная школьница, очевидно, находится на грани нервного срыва и нуждается в неотложной помощи. Что служит тому причиной - наследственные или приобретенные психические расстройства, как сообщается в СМИ, психотравмирующая обстановка или все вместе взятое, - судить не берусь. Лично у меня весь ее облик вызвал чувство жалости и даже некоего "дежавю".

Когда я писал книгу о процессах салемских ведьм в колонии Массачусетского залива в 1692-1693 годах, именно такими представлялись мне одержимые галлюцинациями девочки, обвинявшие ни в чем не повинных людей в том, что их призраки якобы являются к ним по ночам, душат их, колют булавками и побуждают сделать запись в книге дьявола. Эти девочки, независимо от их подлинных побуждений, запустили мощнейшую "психическую эпидемию", результатом которой стали казни мнимых "ведьм" и "колдунов".

В наши дни западная леволиберальная общественность воспринимает подобное патологическое душевное состояние как нечто нормальное, что, по-видимому, является следствием того, что на Западе грань между нормой и патологией давно и сознательно стирается: любые болезни и извращения здесь объявляют "вариантом нормы".

Вот ведущая саммита задает школьнице Грете вопрос: какое послание она желает донести до мировых лидеров? твет девушки ошеломляет. "Мы будем наблюдать за вами!" - восклицает она.

На "свободном Западе" никого не смущает использование детей в каких-то идеологических, политических или коммерческих интересах

Это сразу же оживляет в памяти бессмертную фразу: "Big Brother is watching you" - "Большой брат следит за тобой". В романе Дж. Оруэлла "1984" дети, "юные герои", как их называют в официальной пропаганде, непрерывно следят за своими родителями и незамедлительно доносят на них в "полицию мыслей" при малейшем подозрении на неблагонадежность.

С момента этого абсурдного и зловещего заявления речь Греты последовательно выдержана в духе известных лозунгов: "War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength". ("Война - это мир, свобода - это рабство, невежество - это сила").

По собственным словам Греты, все происходящее ненормально: она должна находиться в Швеции, а не в Нью-Йорке, и ходить в школу.

С этим трудно не согласиться: юная девушка в ее возрасте действительно обязана ходить в школу, и никто ее от этой обязанности вроде бы не освобождал. Однако Грета приняла решение самостоятельно: она решила прогуливать занятия по пятницам до тех пор, пока человечество не примет действенные меры, направленные против глобального потепления, включающие прежде всего резкое сокращение выброса в атмосферу так называемых парниковых газов.

Каким образом этого можно достичь, пока не вполне ясно, однако экологические активисты обозначают два основных направления: отказ от сжигания нефти и ее производных, а также газа, угля, торфа и других видов "ископаемого топлива" и переход исключительно на использование энергии солнца и ветра. Равно как и резкое сокращение поголовья коров, которые выбрасывают в атмосферу из своего кишечника огромный объем "парниковых газов".

На практике это подразумевает отказ от полетов на самолетах, плаваний на дизельных судах, поездок на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания и массовый переход на вегетарианство.

Сама Грета прибыла в США из Швеции на "экологически чистой" яхте, принадлежащей некоему эксцентричному миллиардеру, оснащенной солнечными батареями, электрическими двигателями, кевларовыми парусами и прочими чудесами техники. Скептики, правда, замечают, что при производстве этой яхты в атмосферу было выброшено больше "парниковых газов", чем выделяется при плавании обычной дизельной яхты на протяжении многих лет. Кстати, для того чтобы перегнать яхту обратно в Европу, в США прилетела на самолете специальная команда, и таким образом "экологически чистое" путешествие Греты оказалось чистым блефом.

Нормальный здравый смысл, подсказывающий, что ребенок не может управлять миром, объявляется "мыслепреступлением"

Как бы то ни было, перемещаться по поверхности нашей планеты подобным образом могут позволить себе только исключительно богатые люди. На этом фоне предельно странно звучит следующее истеричное заявление Греты: "Вы отняли мое детство и мои мечты своим пустословием".

На самом деле шведская девушка, происходящая из очень известной и состоятельной семьи, пользуется такими благами цивилизации, которых еще 100 лет назад не имели дети даже в королевских дворцах.

Любопытно, что в своем выступлении в британском парламенте несколько месяцев назад Грета как раз признала этот факт: "Я имела счастье родиться в таком месте и в таком времени, где, как нам говорили, мы могли воплотить в жизнь самые прекрасные мечты: я могла стать тем, кем я захочу. Я могла жить там, где я захочу. Люди, подобные мне, имеют все, что нам необходимо, и даже больше. Наши прабабушки и прадедушки даже не могли мечтать об этом".

И это правда. Именно благодаря технологической революции человечество смогло решить проблемы, которые угрожали самим основам его существования: победить страшные инфекционные болезни, уносившие миллионы жизней, накормить огромные массы прежде голодавших людей, очистить и вернуть к жизни, казалось бы, уже навсегда погибшие водоемы.

Точно так же, убежден, будет решена за счет новых технологий и проблема глобального потепления в той мере, в какой она действительно связана с деятельностью людей, а не с циклическими изменениями климата.

Но в этом должны разбираться ученые, эксперты, политики. Мнение недоучившейся девочки, которая сама освободила себя от обязанности ходить в школу, никак не может быть здесь решающим. А истерическая тональность ее выступления совершенно противопоказана при обсуждении серьезных глобальных проблем. В том числе и экологических, которые во многих странах, включая Россию, действительно стоят очень остро и на которые власти зачастую не обращают достаточного внимания.

Невозможно отделаться от впечатления, что несчастной девочкой кто-то искусно манипулирует. Кому-то, очевидно, пришла в голову идея вложить средства, и, судя по всему, немалые, в ее медийную раскрутку, включая выступления с трибуны ООН и в парламентах ведущих стран мира, путешествия на суперъяхте, волну восхищения в ведущих мировых СМИ и т.п. Очевидно, что эти люди богатые и очень влиятельные.

Кому это может быть нужно? Возможны два предположения. Во-первых, компаниям, производящим "экологически чистое" оборудование - солнечные батареи, ветряные генераторы, электромобили, кевларовые паруса и тому подобное.Во-вторых, тем, кто категорически не заинтересован в обсуждении проблем, связанных с вопиющей несправедливостью в отношениях как внутри отдельных обществ, так и между государствами.

Среди них - концентрация все больших финансовых ресурсов в руках предельно узкого круга лиц, ухудшающееся положение "среднего класса", запредельная дороговизна жилья, недоступность для многих людей качественного образования и эффективной медицинской помощи, вмешательство сильных государств во внутренние дела слабых, развязывание кровопролитных войн, таких как в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, и многое другое.

Обсуждать все это в современном леволиберальном обществе считается неприличным, а вот, скажем, о "сексуальных домогательствах" 40-летней давности или каких-то "неполиткорректных" высказываниях президента Трампа можно говорить сколько душа пожелает. Ну и, разумеется, о "глобальном потеплении".

При этом всякого, кто позволяет себе усомниться в бесспорности всего происходящего, современные "либеральные" тоталитаристы немедленно награждают уничижительными кличками вроде "мачистов", "расистов", "сексистов", "эйблистов", "конспирологов", как бы исключающими этих людей из приличного общества. Нормальный здравый смысл, подсказывающий, что ребенок не может управлять миром, объявляется "мыслепреступлением".

Тем, кто сегодня "раскручивает" Грету Тунберг, не приходит в голову, что они и в самом деле лишили ее детства: нормальной учебы, общения со сверстниками, каких-то присущих этому возрасту увлечений, игр, романтических переживаний. Вместо того чтобы попытаться как-то скорректировать ее "синдром навязчивых состояний", ее недуг сознательно усугубляется. Конечно, экологические активисты возразят нам, что речь идет о счастье всего человечества. Только это "счастье" и в самом деле не стоит слезинки ребенка. В данном случае - Греты Тунберг.

Дурной пример заразителен, и у Греты наверняка найдется немало последователей. Представим, что по понедельникам перестанут ходить в школу дети, требующие уничтожения оружия массового поражения, во вторник - те, кто настаивает на немедленном прекращении иностранного вмешательства в дела Сирии, а в пятницу, как мы уже знаем, - борцы с глобальным потеплением.

В этом случае прогресс остановится, люди погрязнут в невежестве, и человечество постепенно вернется в первобытное состояние, где не будет никаких загрязняющих окружающую среду технологий. Это и есть, наверное, идеал поклонников и спонсоров Греты Тунберг.