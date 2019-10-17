Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии

Президент Сирии Башар Асад пообещал дать отпор турецким войскам на севере страны. Вторжение Анкары на территорию республики глава САР назвал преступлением.

"Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами", - заявил политик, которого цитирует информагентство SANA. По словам Асада, абсолютно не важно, под какими лозунгами осуществляется турецкая военная операция.

Башар Асад озвучил свою позицию на встрече с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалихом аль-Файядом, который передал сирийскому президенту послание от премьера Адель Абдель Махди. Багдад рассчитывает на динамичное развитие двусторонних отношений и сотрудничество с официальным Дамаском, в том числе в области борьбы с терроризмом. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам международной обстановки и ситуации в регионе.