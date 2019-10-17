Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года

Минэкономразвития в следующем году планирует провести эксперимент по оказанию банками госуслуг населению. Об этом пишут в четверг "Известия".

Планируется, что в тестовом режиме проект будет запущен в шести банках в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. Если эксперимент будет признан удачным, с 2022 года такая практика может распространиться на все регионы.

За оказание госуслуг банками не будет взиматься дополнительная плата, а личные данные граждан не будут использоваться в коммерческих целях, сообщил изданию замминистра экономического развития Савва Шипов. Услуги будут предоставляться и в банковских отделениях, и онлайн.