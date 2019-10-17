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17.10.2019 08:10
Рубрика: Экономика

Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минэкономразвития в следующем году планирует провести эксперимент по оказанию банками госуслуг населению. Об этом пишут в четверг "Известия".

Банки больше не смогут навязывать страховки к потребительским кредитам

Планируется, что в тестовом режиме проект будет запущен в шести банках в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. Если эксперимент будет признан удачным, с 2022 года такая практика может распространиться на все регионы.

За оказание госуслуг банками не будет взиматься дополнительная плата, а личные данные граждан не будут использоваться в коммерческих целях, сообщил изданию замминистра экономического развития Савва Шипов. Услуги будут предоставляться и в банковских отделениях, и онлайн.

Экономика Финансы Банки Правительство Минэкономразвития
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