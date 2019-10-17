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17.10.2019 12:19
Рубрика: Власть

Беременным и женщинам с детьми предоставят отдельные камеры в СИЗО

Текст: Татьяна Замахина
Беременные и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных. Об этом говорится в законопроекте, который получил рекомендацию от комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Фото: Михеев Сергей/РГ Фото: Михеев Сергей/РГ
Фото: Михеев Сергей/РГ

Документу, который внесли сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, предстоит первое чтение.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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По данным авторов, схожие положения отражены в пункте приказа Министерства юстиции, однако на практике эти нормы нарушаются. Это подтверждают уполномоченные по правам ребенка в регионах, отмечается в пояснительной записке.

Предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью - не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка. Сейчас дополнительная санитарная площадь в камере на детей не предоставляется, что значительно ухудшает условия нахождения женщин с детьми в местах содержания под стражей, отмечают сенаторы.

Принятие законопроекта призвано способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей.

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии
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